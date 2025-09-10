KAKVA TRANSFORMACIJA /

Oprah Winfrey smršavjela čak 50 kilograma! Priznala što uzima: 'Bio je to promišljen korak'

Foto: Profimedia
Oprah Winfrey, ikona medijskog svijeta, desetljećima je vodila bitku koja je bila jednako javna kao i njezina karijera – bitku s kilogramima.
1 /24
Oprah Winfrey (71) desetljećima je bila pod svjetlima reflektora – ne samo zbog svoje bogate karijere, već i zbog borbe s kilogramima. Danas, nakon što je smršavjela gotovo 50 kilograma, njezina transformacija izaziva divljenje i otvara važne razgovore o zdravlju, pretilosti i snazi volje.

Kroz godine je isprobala brojne dijete i metode mršavljenja, a svaki gubitak ili dobitak kilograma bio je predmet medijske pažnje. Od 110 kilograma do današnje vitkije figure, Oprah je prošla put pun uspona i padova, ali i pronašla novu filozofiju života koja uključuje zdraviju prehranu, planinarenje i jogu, uz pomoć moderne medicine.

Kako se fizički mijenjala kroz desetljeća i što je sve prošla na tom putu – pogledajte u našoj fotogaleriji.

10.9.2025.
16:40
Hot.hr
Profimedia
Oprah Winfrey
