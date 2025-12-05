Plenkovići u Vatikanu: Pogledajte kako je protekao susret s papom Lavom

U društvu svoje supruge, Ane Maslać Plenković i troje djece, hrvatski premijer Andrej Plenković u petak se u Vatikanu susreo s papom Lavom XIV.

"Iznimna mi je čast bila sastati se u Vatikanu sa Svetim Ocem papom Lavom XIV. koji je u srcima i molitvama hrvatskog naroda i katolika dijem svijeta. Potvrdili smo izvrsne odnose Hrvatske i Svete Stolice i nastavak redovitog dijaloga Vlade RH i HBK o svim važnim pitanjima za Katoličku Crkvu", objavio je premijer na svom X profilu uz fotografije susreta s papom.

Plenković je otkrio da je s papom razgovarao o globalnim izazovima koji, kako kaže, 'traže čvrsto zalaganje za mir, demokratske vrijednosti, solidarnost i poštovanje međunarodnog prava'.

"Istaknuli smo važnost što skorijeg okončanja rata u Ukrajini i postizanja pravednog mira te se založili za stabilizaciju prilika na Bliskom istoku. Naglasio sam i potrebu pružanja podrške nama susjednoj Bosni i Hercegovini, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda.

Bilo bi nam iznimno drago da papa Lav XIV. posjeti Hrvatsku, što bi dodatno osnažilo višestoljetnu povezanost Katoličke Crkve i hrvatskoga naroda", zapisao je Plenković.

'Incunabula Croatica' za Papu

Plenković je papi Lavu poklonio monografiju "Incunabula Croatica" u kojoj se nalazi 96 hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka koje su identificirane u 40 ustanova diljem Hrvatske. Radi se o velikom nakladničkom pothvatu Nacionalne sveučilišne knjižnice koji donosi vrijedan doprinos proučavanju inkunabula i povijesti hrvatske knjige.

"Vjerujem da će mu to biti jedan lijep poklon da mu skrenemo pozornost na hrvatsku kulturu, hrvatsku pismenost, hrvatsku tradiciju", rekao je

Podsjetimo, premijer se u četvrtak sastao s kardinalom Parolinom s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, okončanju rata u Ukrajini te o europskoj perspektivi država jugoistočne Europe s naglaskom na BiH. Plenković i vatikanski državni tajnik pozvali su na pravedan mir u Ukrajini i ravnopravnost svih triju naroda u BiH.

Plenković je potom održao predavanje na Papinskom sveučilištu Gregoriani, a prvi dan dvodnevnog posjeta Svetoj Stolici zaključio je posjetom franjevačkom Papinskom sveučilište Antonianumu.