IZ CIJELOG SVIJETA /

Ljudi okružili Plenkovića, padali selfieji u Vatikanu: 'Vi ste iz Brazila?'

Premijer Andrej Plenković u petak se u Vatikanu sastao s papom Lavom XIV

'Potvrdili smo izvrsne odnose Hrvatske i Svete Stolice i nastavak redovitog dijaloga Vlade i Hrvatske biskupske konferencije o svim važnim pitanjima za Katoličku Crkvu', naveo je Plenković na svojem X profilu.

Selfieji s vjernicima 

Prije nego što je dao izjavu medijima, Plenković se slikao i rukovao s vjernicima i turistima koji su se u tom trenutku našli na Trgu svetog Petra. 

'Odakle ste?', na engleskom je premijer pitao muškarca i dječaka, koji su potom odgovorili da su iz Brazila.

'Brazil? Kako se zoveš?', pitao je potom Plenković dječaka, koji mu je odgovorio da se zove Enzo. Zatim se slikao s ljudima iz Indije. 

Više pogledajte u videu 

5.12.2025.
13:38
Erik Sečić
Andrej PlenkovićVatikanPapa Lav Xiv.
