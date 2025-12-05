Ljudi okružili Plenkovića, padali selfieji u Vatikanu: 'Vi ste iz Brazila?'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IZ CIJELOG SVIJETA /

Premijer Andrej Plenković u petak se u Vatikanu sastao s papom Lavom XIV.

'Potvrdili smo izvrsne odnose Hrvatske i Svete Stolice i nastavak redovitog dijaloga Vlade i Hrvatske biskupske konferencije o svim važnim pitanjima za Katoličku Crkvu', naveo je Plenković na svojem X profilu.

Selfieji s vjernicima

Prije nego što je dao izjavu medijima, Plenković se slikao i rukovao s vjernicima i turistima koji su se u tom trenutku našli na Trgu svetog Petra.

'Odakle ste?', na engleskom je premijer pitao muškarca i dječaka, koji su potom odgovorili da su iz Brazila.

'Brazil? Kako se zoveš?', pitao je potom Plenković dječaka, koji mu je odgovorio da se zove Enzo. Zatim se slikao s ljudima iz Indije.

Više pogledajte u videu