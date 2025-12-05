Legendarni Michael Flatley dao intervju za RTL Direkt

LORD OF THE DANCE /

Lord of the Dance. Samo jedan čovjek na kugli zemaljskoj može s pravom nositi tu titulu, čovjek koji je munjevitim nogama osvojio svijet, prodao desetke milijuna karata i stvorio show koji je već 30 godina globalni fenomen.

Michael Flatley, legenda irskog plesa, danas ima 67 godina, zbog ozljeda i borbe s rakom više ne nastupa, ali njegova strast i dalje inspirira nove generacije plesača.

Noge koje su bile brže od zvuka i osvojile planet. Michael Flatley – čovjek koji je irski ples pretvorio u neviđeni globalni fenomen i još za života ušao u legendu. Uoči sedmog "Lord of the Dance" šoua s Flatleyem se u Sofiji našao reporter RTL Direkta Petar Panjkota.