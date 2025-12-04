Djed Mraz kreće na put s pancirkom! Osvanuo neobičan video: 'Pomozite nam'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

MOOOLIM!? /

Do Božića je 20 dana, pa se u Finskoj Djed Mraz već sprema za taj važan dan. Ali ove godine iz Laponije na put ide s pancirkom. MOOOLIM!?

Djed Mraz s pancirkom je zapravo dio kampanje koja govori o ratovima, sukobima i nesigurnosti u kojoj mnogi danas žive.

Ni Djed Mraz ne bi ovih dana putovao sigurno kažu Finci. Zato su se odlučili na neobičan božićni video kojim poručuju: 'Pomozite nam da noć ostane tiha'