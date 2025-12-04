FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOOOLIM!? /

Djed Mraz kreće na put s pancirkom! Osvanuo neobičan video: 'Pomozite nam'

Do Božića je 20 dana, pa se u Finskoj Djed Mraz već sprema za taj važan dan. Ali ove godine iz Laponije na put ide s pancirkom. MOOOLIM!?

Djed Mraz s pancirkom je zapravo dio kampanje koja govori o ratovima, sukobima i nesigurnosti u kojoj mnogi danas žive. 

Ni Djed Mraz ne bi ovih dana putovao sigurno kažu Finci. Zato su se odlučili na neobičan božićni video kojim poručuju: 'Pomozite nam da noć ostane tiha'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.12.2025.
22:58
RTL Direkt
Djed MrazFinskaBožić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx