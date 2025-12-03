FREEMAIL
PONOVNO KREĆE POTRAGA /

Nestao avion s 239 ljudi: Hoće li se ikada riješiti najveći zrakoplovni misterij?

Bilo je to prije gotovo 11 godina, kada je 227 putnika krenulo iz Kuala Lumpura za Peking. Ali do Kine nikad nisu stigli - avion Malaysia Airlinesa jednostavno je nestao

Olupina se tražila brodovima, avionima, sonarima, podvodnim akustičnim monitoringom, satelitom, radarima, ali nikad nije nađeno ništa. I dalje se ne zna je li avion otet, je li kriv pilot ili možda Rusi. 

Ali, nova potraga za avionom kreće ovog mjeseca. 

U prilogu pogledajte više o najvećem zrakoplovnom misteriju svih vremena

 

 

3.12.2025.
23:20
Borko Brunović
ZrakoplovNestanak
