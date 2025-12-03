Nestao avion s 239 ljudi: Hoće li se ikada riješiti najveći zrakoplovni misterij?

RTG SRIJEDE /
Bilo je to prije gotovo 11 godina, kada je 227 putnika krenulo iz Kuala Lumpura za Peking. Ali do Kine nikad nisu stigli - avion Malaysia Airlinesa jednostavno je nestao.
Olupina se tražila brodovima, avionima, sonarima, podvodnim akustičnim monitoringom, satelitom, radarima, ali nikad nije nađeno ništa. I dalje se ne zna je li avion otet, je li kriv pilot ili možda Rusi.
Ali, nova potraga za avionom kreće ovog mjeseca.
U prilogu pogledajte više o najvećem zrakoplovnom misteriju svih vremena