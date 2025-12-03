FREEMAIL
VIŠE IH JE U IGRI /

Rušenje Vjesnika tek dogodine, a uskoro će biti poznato i kako će se to realizirati

Rušenje Vjesnika najvjerojatnije neće biti ove godine. Ministarstvo graditeljstva mora razmotriti 18 ponuda koje su im pristigle.

Nove vijesti o sudbini Vjesnika. Kako doznajemo u Ministarstvu neke od metoda strojnog rušenja koje struka predlaže i koje stoje u ponudama su dohvat bagerom od vrha prema dnu, rezanje takozvanim dijamantnim rezom i treća metoda strojnog rušenja uz pomoć takozvanog letećeg bagera. Više u prilogu Kristine Čirjak...

3.12.2025.
19:41
RTL Danas
VjesnikRušenjeMetodeMinistarstvo Graditeljstva
