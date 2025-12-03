Australija uvodi zabranu društvenih mreža maloljetnicima. Evo što Hrvati kažu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

MLAĐIMA OD 16 /

Mlađima od 16 godina u Australiji preostalo je još samo tjedan dana za pristup Instagramu, Facebooku i Tik-toku. Već iduće srijede Australija će postati prva zemlja na svijetu koja će mladima zabraniti društvene mreže.

Iako još nije do kraja jasno kako će proći primjena novog zakona, od njega ne odustaju zbog brige za mentalno zdravlje mladih.

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i Vas "Treba li zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina?"

Odgovore pogledate u videu