FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MLAĐIMA OD 16 /

Australija uvodi zabranu društvenih mreža maloljetnicima. Evo što Hrvati kažu

Mlađima od 16 godina u Australiji preostalo je još samo tjedan dana za pristup Instagramu, Facebooku i Tik-toku. Već iduće srijede Australija će postati prva zemlja na svijetu koja će mladima zabraniti društvene mreže.

Iako još nije do kraja jasno kako će proći primjena novog zakona, od njega ne odustaju zbog brige za mentalno zdravlje mladih.

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i Vas "Treba li zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina?"

Odgovore pogledate u videu

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.12.2025.
17:14
RTL Danas
Društvene MrežeAustralijaZabranaPitamo Vas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx