Odvjetnici osumnjičenih tinejdžera traže nanogvice za branjenike: 'Nema opasnosti od ponavljanja djela'

POŽAR U VJESNIKU /

Dvojica 18-godišnjaka osumnjičena za požar u Vjesnikovom neboderu, umjesto u školi nalaze se iza rešetaka. Tako je odredio sud zbog opasnosti ponavljanja kaznenog djela, ali njihovi odvjetnici smatraju kako mlađi punoljetnici trebaju biti kod kuće s elektroničkom nanogvicom.

„Sud nije naveo ni jednu okolnost iz koje proizlazi opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo“, poručio je odvjetnik osumnjičenog, Petar Barbir.

U zatvoru bi trebali provesti mjesec dana, ali ako Županijski sud u Zagrebu odobri, idu doma s nanogvicama. Voditelj Službe za elektronički nadzor MPUDT-a Robert Bertić pojasnio je razmjere primjene elektroničkog nadzora. „Mi imamo oko 200 kompleta opreme, u zadnjih godinu dana je stalno oko 20 ljudi pod elektroničkim nadzorom.“

Među njima su i maloljetni napadači s Trga bana Josipa Jelačića koji su napali i ozlijedili trojicu maloljetnika koji su u Zagreb došli na Interliber. Više doznajte u prilogu