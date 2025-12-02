Studenti PMF-a u Splitu darivali krv i širili dobro: 'Mene to ne košta ništa, a nekome može spasiti život'

MJESEC DARIVANJA /

Mjesec je darivanja, a na splitskom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu studenti i profesori zavrnuli su rukave i darovali dio sebe. Akciju darivanja krvi organizira splitski Crveni križ. Kap koja može nekome spasiti život, a studentima prilika za dobro djelo. Neki su prvi put došli darovati krv i to bez velikog straha.

'Mene to ne košta ništa, krv se obnovi, a nekome dobro dođe, nekome može spasiti život, pa što ne, drago mi je', rekao je student Karlo Čurčija.

