Ludilo u tunelu Sveti Rok: Vozio 205 km/h...

Sa 205 na sat kroz tunel Sveti Rok u kojemu je dozvoljena brzina 100 kilometara na sat.

I ne, nije se snimala akcijska filmska scena već se radi o još jednom nesavjesnom vozaču koji je obijesnom vožnjom projurio kroz drugi najduži hrvatski tunel i u opasnost doveo sve ostale vozače i putnike. No ipak nije daleko stigao jer je policijski presretač bio brži.

34-godišnji muškarac mjesec dana neće smjeti voziti te mu je izrečena kazna od 660 eura. A Kobre su i sada na autocesti.

