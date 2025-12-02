FREEMAIL
NESLAVNI REKORDER /

Ludilo u tunelu Sveti Rok: Vozio 205 km/h...

Sa 205 na sat kroz tunel Sveti Rok u kojemu je dozvoljena brzina 100 kilometara na sat. 

I ne, nije se snimala akcijska filmska scena već se radi o još jednom nesavjesnom vozaču koji je obijesnom vožnjom projurio kroz drugi najduži hrvatski tunel i u opasnost doveo sve ostale vozače i putnike. No ipak nije daleko stigao jer je policijski presretač bio brži. 

34-godišnji muškarac mjesec dana neće smjeti voziti te mu je izrečena kazna od 660 eura. A Kobre su i sada na autocesti.

Više pogledajte u prilogu Borisa Miševića.

2.12.2025.
20:36
RTL Danas
Tunel Sveti RokKobrePolicija
