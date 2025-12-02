Andrija Jarak s ključnim svjedokom! Kum Srđana Mlađana na RTL-u progovara o novoj optužnici

GLEDAJTE U 19 SATI! /

Na Županijski sud u Varaždinu pod jakim sigurnosnim mjerama na sjednicu optužnog vijeća stigao je višestruki ubojica Srđan Mlađan gdje mu je i potvrđena optužnica.

Praćen dugim cijevima stigao je iz kaznionice u Lepoglavi. Mlađana se tereti da je za vrijeme izdržavanja kazne tražio od drugog zatvorenika, svog kuma, da nakon izlaska iz zatvora otme određene osobe koje su svjedočile protiv njega i da ih se ubije.

Optužnica je podignuta nakon RTL-ovog dokumentarca Dosje Jarak. Mlađan inače služi kaznu od 29 godina zbog trostrukog ubojstva i pljačke. Ova optužnica bi mogla pomaknuti vrijeme Mlađanovog izlaska na slobodu koje se očekivalo 2027. godine kada mu ističe kazna.

Što o svemu kaže Srđan Mlađan? Osjeća li se kriv u novom slučaju i što kaže na mogućnost da zbog svega ostane duže u zatvoru. Sve to za RTL Danas komentirao je njegov odvjetnik Borislav Planinc.

"Bitno je to da je rekao da nije kriv. Da mu je to namješteno od Bijelića koji je za to imao motiva i jasnog interesa zašto je to učinio", kazao je odvjetnik Mlađana. "Naravno da je razočaran, pa tko ne bi bio. Mlađan kaže da nije onakav kakav je bio, da se promijenio. Rekao je da hoće izaći i nastaviti, bolje reći, započeti novi život", dodao je.

Podsjećamo, novi slučaj otvoren je nakon svjedočanstva Mlađanovog kuma Željka Bijelića u RTL-ovoj emisiji Dosje Jarak koju možete pogledati na našoj platformi VOYO. A što on kaže sada, nakon potvrđivanja optužnice - pogledajte večeras u RTL-u Danas u 19 sati kada će Andrija Jarak opet razgovarati s ključnim svjedokom.