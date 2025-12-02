Posljednji let hrabrih zrakoplovaca: Priča o misiji koju JNA nije mogla zaustaviti

SJEĆANJE NA HEROJE /

Komemorativnim programom u Otoku kod Vinkovca odana je počast prvim hrvatskim zrakoplovcima poginulima u Domovinskom ratu čiji je avion JNA srušila u noći s 1. na 2. prosinca 1991. godine. Bio je to posljednji let četvorice heroja najpoznatijih po dostavi lijekova i medicinske opreme u opkoljeni Vukovar, čije su pošiljke Vukovarci nazivali – darovima s neba

Više pogledajte u prilogu