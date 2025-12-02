FREEMAIL
Ivica Obrvan secirao poraz kojime su hrvatske rukometašice ispale sa Svjetskog prvenstva

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija neće se boriti za završnicu Svjetskog prvenstva u Nizozemskoj. Nakon trećeg poraza u skupini od Japana. Izabranice Ivice Obrvana pokušat će sakupiti iskustvo i samopouzdanje kroz President cup za poredak od 25. do 31. mjesta. Borit će se prvo kroz skupinu s Iranom, Urugvajem i Paragvajem, a o konačnom poretku odlučivat će nakon križanja sa skupinom 2 President kupa.

Prvu utakmicu s Iranom pratite u četvrtak od 11 sati na RTL 2 i platformi Voyo.

"Bez obzira na poraz i protiv Rumunjske i protiv Danske napadački smo izgledali neusporedivo bolji. Na otvaranju drugog poluvremena smo učinili dosta grešaka. Napad je bio neorganiziran. Neke bitne situacije kad smo trebali priključak smo promašili i onog trenutka kada se Japan sa serijom od 5-0 na početku drugog poluvremena odvojio na 15:11 kao da je nestalo ne motiva, rekao bih, nego igra je postala sve više nervoznija", rekao je Obrvan.

2.12.2025.
20:32
M.G.
