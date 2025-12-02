FREEMAIL
PREKOMJERNA TEŽINA /

Trećina djece ima problema s težinom, liječnici priznaju: 'Nismo dovoljno educirani o prevenciji'

A sada o jednom alarmantanu podataku. Jedno od troje hrvatskih osnovnoškolaca ima prekomjernu tjelesnu težinu. Zato se, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ureda UNICEF-a, pokreće Nacionalni edukativni program "Uloga liječnika primarne zdravstvene zaštite u prevenciji debljine kod djece od 0 do 9 godina".

Program se provodi online, a u njemu će sudjelovati liječnici opće prakse koji su u ranijem istraživanju izjavili kako se ne osjećaju dovoljno educirano za rad na prevenciji i postupanju prema pretiloj djeci.

Više o programu pogledajte u prilogu.

2.12.2025.
16:52
RTL Danas
