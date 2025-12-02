FREEMAIL
MISTERIJ NESTANKA SRDELE /

Direkt doznaje: Ministarstvo planira povećati kvote za izlov tune za čak 20%

Mole se Bogu da se plavoperajna ne pojavi. Tako su u zadarskom listu još 2012 opisivali muke ribara. O čemu se radi? Već neko vrijeme postoji teorija da je tuna prezaštićena u Jadranu. Da se zato previše razmnožila i sad jede mahnito srdele i inćune i zato plave više nema toliko puno kao prije. E sad, je li to samo mit ili je uzrok misterija praznih mreža nešto drugo? Sa ribarima, znanstvenicima i resornim ministarstvom - Direkt je pokušao otkriti i doznao da se kvote za izlov tune povećavaju.

2.12.2025.
9:28
Sara Jurica
