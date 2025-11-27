Istina koju vam ne govore: U vašoj kremi za lice možda pliva morski pas

'MOOOLIM!?' /

Morski pas kostelj dubljinac živi na velikim dubinama, ima velike zelene oči, veličine je oko 2 metra, i nije opasan za ljude. Ali su ljudi itekako opasni za njega. Na dobrom putu su da potpuno izumru: znate li zašto? Zato jer se ulje iz njihove jetre koristi u kremama za lice. MOLIM?

Ulje jetre ovog morskog psa ima više skvalena nego ijedna druga vrsta. A skvalen je u kozmetici popularan jer hidratizira i dobar je antioksidans. Problem je što proizvođači nemaju obavezu navesti je li skvalen biljnog ili životinjskog porijekla, pa zapravo teško možete znati pliva li morski pas u vašoj kremi za lice. Jedno je istraživanje pokazalo da od 72 testirane kreme: morskog psa sadrži njih 20%. Od europskih krema skvalen sadrži 10%, u Aziji čak njih 53%. Znanstvenici sada pokušavaju zaštititi ovu vrstu i zabraniti izlov, jer im je broj u pojedinim dijelovima svijeta pao i za 80%. I ne umiru samo zbog krema: ulje njihove jetre koristi se u puderima, ruževima, regeneratorima, aftershaveu, kremi za sunčanje. Predivno i normalno.