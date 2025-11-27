Plenković je već dugo planirao smijeniti Mikulića, a jedan prigovor je bio ključan

DOZNAJEMO /

Nakon što je uhićen Andrija Mikulić, Vlada je poslala priopćenje u kojem objašnjavaju smjenu koja je došla nedugo prije na zatvorenoj sjednici Vlade.

Ana Mlinarić komentirala je tajnu akciju USKOK-a i naglasila da se Vlada o samoj akciji nije izjasnila u svom priopćenju. Naglasili su da osuđuju svako koruptivno ponašanje. Nema objašnjenja da je Plenković znao za uhićenje, ali čini se da je premijer znao za neke infomacije pa je zato uslijedila ovakva nagla smjena.

Vlada ni na koji način nije ometala njihov postupak, naglasili su. Oporba kaže da Lex Ap vrijedi za sve osim za vladajuće.

Na pitanje zašto je Vlada smijenila još šest šefova i ima li to veze s Mikulićem, Ana kaže da zavisi koga se pita u Vladi i u HDZ-u. Plenković je već dugo planirao smijeniti imena koja je danas smijenio. Radi se o ljudima na čiji su rad dolazili prigovori. Jedan od posljednjih prigovora na rad Andrije Mikulića bio je da kao glavni državni inspektor nije posjetio Vjesnik nakon požara. U službenom stavu vlade je zakon.

Neki drugi iz vladajuće stranke, koji nisu bliski premijeru, kažu da im se čini da je do ovih ostalih smjena došlo kako bi se prikrila činjenica da se baš danas smijenio Mikulić. Drugi tvrde da je o riječ o unutarstranačkim borbama u HDZ-u i da se Plenković ovim putem riješio nepodobnih ili možda onih s kojima se politički više ne slaže.