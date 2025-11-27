Mikulić nije imao pojma što se sprema? Ostao bez posla i slobode u šumi za vrijeme lova

Šokantno uhićenje Andrije Mikulića, koji je na brzinu postao bivši glavni državni inspektor, potreslo je zemlju u popodnevnim satima. Mediji su spekulirali o čemu je riječ, a naša reporterka Ivana Ivanda Rožić pojasnila je gdje je Mikulić i za što se sumnjiči.

Andrija Mikulić je sada u rukama policije. On je službeno uhićen negdje iza 17.30 sati kada mu je uručen nalog za uhićenje. Uručila mu ga je policija po nalogu USKOK-a.

Ono što je zanimljivo, on je uhićen na području Sisačko-moslavačke županije, i to točnije u šumi za vrijeme lova. Ivana kaže da se čula s nekim ljudima s kojima je bio danas u kontaktu dok je sve bilo normalno. Mikulić je danas bio i u svojim prostorijama u Državnom inspektoratu. U nekom trenutku je otišao, a kada je izašla informacija da je smijenjen, on o tome nije ništa znao. Premijer Andrej Plenković nije ga u bilo kojem trenutku obavijestio da će biti smijenjen.

Uhićene još tri osobe

Sumnjiči ga se za primanje mita. Bile su danas razne informacije u medijima, ali ispostavilo se da nisu istinite. Riječ o jednom kamenolomu koji se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Inače su uhićenja danas bila na području Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke, ali i Krapinsko-zagorske.

Uz Andriju Mikulića uhićene su još tri osobe, među njima i njegov kum Dragan Krasić, koji je radio u Sektoru za rudarstvo iz Ministarstva zaštite okoliša, ali isto tako uhićeni je voditelj kamenoloma Ivica Vugrinec, ali i još jedna osoba.

Andriju Mikulića uskoro vode u njegov dom, naravno, s obzirom da su to uobičajene procedure. Prvo ide pretraga doma, možda će ga u nekom trenutku voditi u Državni inspektorat, a tek onda nakon svega će on dati i svoj iskaz. No to će se vrlo vjerojatno dogoditi tek sutra u prostorijama Uskoka.

Jesu li pukle mjere?

Na pitanje zašto je do uhićenja došlo nakon iznenadne smjene te jesu li možda pukle mjere, Ivana je rekla da su sasvim sigurno pukle mjere.

USKOK, odnosno policija kuca na vrata u šest ujutro. I to ne iz nekog hira, nego zbog rokova. Kada uhite nekoga ujutro onda postoji rok do navečer kada ga moraju predati pritvorskom nadzorniku. Da su ovdje pukle mjere govori i nekoliko stvari. Iz jednog jednostavnog razloga što je danas došlo tijekom popodneva priopćenje Vlade u kojem je stigla informacija o njegovoj smjeni. Kako nitko nije znao što se događa vrlo vjerojatno, odnosno sasvim logično je za očekivati da je premijer Andrej Plenković bio upoznat s ovom informacijom što ga se čeka i vrlo vjerojatno nije htio da se dogodi situacija kao što se dogodilo s nekoliko ministara koji su bili uhićeni za vrijeme dužnosti.

Jer kada se uhiti glavnog državnog inspektora na funkciji, onda to baš i nije svejedno. Ovako je on ipak bivši. Mikulićeve odvjetnike također je zateklo uhićenje te nemaju puno informacija o svemu za što se tereti. Ići će na pretragu doma. Inače, u dom su već ušla četiri inspektora. Andriju Mikulića još nisu doveli.