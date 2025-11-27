Zavirite u imovinsku karticu Andrije Mikulića: Nema stanove i aute, ali ima zanimljivu kolekciju

Andrija Mikulić, koji je do danas bio na čelu Državnog inspektorata, ostaje bez mjesečne plaće od 4257,96 eura, prema podacima s njegove imovinske kartice.

Foto: Povjerenstvo Za Odlučivanje O Sukobu Interesa/screenshot

Na toj poziciji bio je od 28. ožujka 2019. godine. Vlada je 17. srpnja 2024. godine na zatvorenome dijelu 14. sjednice ponovno imenovala dr. sc. Andriju Mikulića glavnim državnim inspektorom. Član je HDZ-a od 90-ih godina. Razveden je i ima djecu.

Foto: Povjerenstvo Za Odlučivanje O Sukobu Interesa/screenshot

Mikulić ima kuću s okućnicom u Malinskoj na otoku Krku ukupne površine od 867 kvadrata koju je stekao nasljedstvom. Procijenio ju je na 411.440,71 eura. Posjeduje i motocikl Piaggio Beverly od 4870,93 eura.

Strastveni lovac

Strastveni lovac ima pravu kolekciju vatrenog oružja: pištolj Bernardelli od 66 eura, lovačku pušku Crvena zastava od 398 eura, lovačku pušku Blaser vrijednu 6886,99 eura, lovačku pušku Anschutz vrijednu 464,53 eura, lovačku pušku Crvena zastava koju je procijenio na 398,17 eura, lovački revolver Rossi vrijedan 159,27 eura, lovačku pušku Benelli od 530,89 eura, lovački pištolj od 199,08 eura, Lovačku pušku Blaser od 1000 eura, lovačku pušku Blaser R-8 od 2100 eura, lovački izvlakač od 600 eura.

Foto: Povjerenstvo Za Odlučivanje O Sukobu Interesa/screenshot

Mikulić ima i 23 dionice u tvrtki Dalekovod d.d, a vrijednost jedne te dionice procijenjena je na 222,97 eura.

Foto: Povjerenstvo Za Odlučivanje O Sukobu Interesa/screenshot

Bivši glavni državni inspektor je i nasljedstvom uspio uštedjeti 1300 eura.

