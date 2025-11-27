Razriješen glavni državni inspektor Andrija Mikulić, Uskok izdao uhidbeni nalog

AFERA ZAKAPANJA OTPADA /

Razriješen je glavni državni inspektor Andrija Mikulić, a RTL Danas doznaje da je USKOK za njega i još tri osobe izdao uhidbeni nalog.

Od jutra traje postupanje, a razlog je afera oko zakapanja otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila opoziv još nekoliko čelnika državnih tvrtki i institucija i to Ivana Čule, dosadašnjeg predsjednika Uprave Hrvatske pošte, Ivana KRŠIĆA s čela HŽ Infrastrukture, Kristijana Pavića iz ACI-a, Ignacija Čuture s čelnog mjesta Hrvatske lutrije te Lucijana Vukelića, dosadašnjeg ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Više detalja o uhidbenom nalogu za Mikulića donosimo u 19 sati, a detalje čitajte i na net.hr-u.