Thompson ide u politiku? Na jednoj strani 'zavjet' šutnje, druga strana kritizira
Nakon sukoba Thompsona i Tomaševića, reakcije podijeljene - dok iz SDP-a i Možemo vlada šutnja, desnica glasno kritizira.
U posljednjem sučeljavanju između glazbenika Marka Perkovića Thompsona i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića reakcije nisu izostale. Ipak, očekivani komentari iz redova SDP-a, koji zajedno s MOŽEMO upravlja Zagrebom, izostali su.
Nisu se osvrnuli na prijetnje izrečene prethodne noći, niti na današnju izjavu Thompsonovog tima.
Desnica ne šuti
S druge strane, desnica nije šutjela, a iz Možemo je na upite novinarke Dajane Šošić odgovore pružila Sandra Benčić. Nastala situacija dodatno je podgrijala spekulacije o mogućem ulasku poznatog glazbenika Thompsona u političke vode. U međuvremenu, politička scena ostaje podijeljena, s desnicom koja nastavlja oštro kritizirati vodstvo grada.
