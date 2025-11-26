FREEMAIL
PLJUŠTE REAKCIJE /

Thompson ide u politiku? Na jednoj strani 'zavjet' šutnje, druga strana kritizira

Nakon sukoba Thompsona i Tomaševića, reakcije podijeljene - dok iz SDP-a i Možemo vlada šutnja, desnica glasno kritizira.

U posljednjem sučeljavanju između glazbenika Marka Perkovića Thompsona i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića reakcije nisu izostale. Ipak, očekivani komentari iz redova SDP-a, koji zajedno s MOŽEMO upravlja Zagrebom, izostali su.

Nisu se osvrnuli na prijetnje izrečene prethodne noći, niti na današnju izjavu Thompsonovog tima.

Desnica ne šuti

S druge strane, desnica nije šutjela, a iz Možemo je na upite novinarke Dajane Šošić odgovore pružila Sandra Benčić. Nastala situacija dodatno je podgrijala spekulacije o mogućem ulasku poznatog glazbenika Thompsona u političke vode. U međuvremenu, politička scena ostaje podijeljena, s desnicom koja nastavlja oštro kritizirati vodstvo grada.

Što su političari rekli, pogledajte u videu.

26.11.2025.
22:25
Dajana Šošić
Marko Perković ThompsonPolitikaTomislav TomaševićZa Dom Spremni
