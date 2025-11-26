Tomašević ili Thompson? Zanimljivo kome su se Hrvati priklonili: 'To je mračna strana Hrvatske'

U Zagrebu se nastavljaju prijepori između gradske vlasti i popularnog pjevača Marka Perkovića Thompsona vezani uz zabranu održavanja drugog planiranog koncerta u Areni, koji je trebao biti 28. prosinca.

Članovi Thompsonovog menadžmenta održali su konferenciju za novinare koja je trajala sat i 20 minuta, na kojoj su nekoliko puta istaknuli kako još nisu dobili odgovor Grada na zatraženi novi termin koncerta. Naglasili su kako pjesma "Bojna Čavoglave" i njezin sporni poklič "Za dom spremni" nisu zabranjeni, te da je to dokazano presudom Visokog prekršajnog suda. Ustavni sud, s druge strane, nikad se nije očitovao o ovom pitanju.

Thompsonov tim najavljuje borbu svim pravnim sredstvima kako bi omogućili održavanje koncerta, izrazivši pritom nezadovoljstvo trenutačnom situacijom i nedostatkom komunikacije s gradskim vlastima.

'Možda mijenjaju parket'

"Mi tražimo razlog zašto ne možemo dobiti koncert 28. prosinca ako znamo da je Arena slobodna. Ok, možda mijenjaju parket, neka nam daju idući sljedeći datum. Ako nam žele zabraniti, dajte nam jasno recite zašto i iz kojeg nam razloga zabranjujete. Ja sam prvi legalist, nek mi netko to dokaže nije nikakav problem", rekao je Mirko Gudelj, član menadžerskog tima Marka Perkovića Thompsona.

"Ovo što Tomašević i Grad Zagreb rade ovo je nasilje mimo pravila, mimo propisa, mimo zakona, mimo poretka, mimo ustava. Očekuješ šta? Da netko ušuti jer je dobio po ušima. Da budete li primjenjivali nasilje, ne znamo koje će, to ovisi o daljnjem gradonačelnikovom ponašanju, što ćemo i kako napraviti, u kojem pravcu, ali budite sigurni da neće biti ni civilizirano ni nelegitimno, ni ne daj bože protuzakonito", rekao je Zdravko Barišić.

Uoči konferencije za medije, javnosti se sinoć ponovno obratio i sam Thompson. U videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama, odgovorio je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću zbog zabrane drugog planiranog koncerta 28. prosinca.

'Još jednom pozivam Tomaševića ili...'

"Ovdje se radi o napadanju na pravni poredak RH od stane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova. Hrvatski veterani, a među njima i ja, borili su se za pravnu neovisnu republiku Hrvatsku i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti. Još jednom gradonačelnik Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", rekao je Thompson.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević na pozive za komentarom se oglušio. Na najavu Thompsonovih radikalnijih poteza, jutros je na upit naše Dajane Šošić odgovorila njegova stranačka kolegica Sandra Benčić.

"Demokratski izabrana vlast je donijela odluku i on tu odluku provodi. Donio je odluku i iskomunicirao o koncertu 28. prosinca da ga neće biti. Svatko tko poznaje Tomaševića zna da on iza svoje odluke stoji i stajat će iza ove", rekla je Benčić, a na pitanje očekuju li neki prosvjed s obzirom na najavu radikalnijih poteza, rekla je:

"Ne, ne očekujemo ništa. Nismo se uopće time bavili", rekla je.

Komentari na strani Tomaševića

A vas smo, poštovani gledatelji, pitali koga podržavate u sukobu Thompsona i Tomaševića?

"Tomaševića, dosta mi je revolucije i ratne retorike. Želim mir, napredak i opuštenost uz tamburice, klape, zagorsku popevku... Ja bih naprijed, a ne natrag", napisala je Albina Škrinjar.

"Živimo u demokraciji, nitko ne treba nikome nametati svoju ideologiju, svatko neka sluša ono što mu odgovara. Puna podrška Thompsonu!", kaže Stjepan Matošević.

"Ma svi su u banani. Mi umjesto da se bavimo ekonomijom i napretkom u državi mi se i oko muzike svadimo tko je veći Hrvat. Što tko voli, neka sluša, i to je to", misli Kristina Kukurić.

"Podržavam da svatko sluša i pjeva ono što voli i želi 30-ak godina i znamo pjesmu Čavoglave i sada je nastao problem teksta pjesme, a drugi pjevaju i nikom ništa. I meni mnogo toga smeta pa nikom niš ne branim jer zabrane ništa ne donose,ali mržnja, jal donose još više tenzija i razdora a to nikome ne koristi jer Thompson će uvijek imati gdje pjevati", smatra Sanja Blažeka.

"Tomaševića. Tko je taj lik Thompson. Da želi dobro ovoj državi odrekao bi se i Čavoglava i za dom spremni. Nije to budućnost Hrvatske, to je njena mračna strana, osim u glavama takvih kao sto je Thompson, ali on od toga ima koristi, a što je s ostalima koji jedva sastavljaju kraj s krajem", kaže Mira Čepić.

"Ovo je tipično odvlačenje od glavnih problema društva. Kruha i igara, jadni li smo...", piše Janja Stojčić.

"Ustav Republike Hrvatske. Možda mi je malo žao Marka jer neće napuniti džep kako je htio", piše Ana Grabar.

"Umjesto da se usmjeri prema stvarnim problemima grada Zagreba, gradonačelnik se bavi cenzurom tekstova u pjesama", kaže Slavko Nedić.

Još reakcija na zabranu Thompsonova koncerta u Zagrebu donosimo u RTL-u Danas u 19 sati.

POGLEDAJTE VIDEO Thompsonov koncert zabranjen, menadžment najavljuje pravnu bitku