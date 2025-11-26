Kronologija 'rata' između Thompsona i Tomaševića: Eskaliralo je nakon videa o 'Čavoglavama'

Menadžment Marka Perkovića Thompsona u srijedu u 12.30 održat će konferenciju za medije na kojoj će osvrnuti na aktualne teme vezane uz pjevačev rad.

Presica je sazvana u jeku sve jačeg verbalnog sukoba Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji traje već neko vrijeme. Presicu pratite uživo OVDJE.

Podsjetimo, gradonačelnik je listopadu rekao da će Thompson moći održati koncert 27. prosinca, sukladno ugovoru iz ožujka. Međutim, zahtjev za drugim koncertom, koji se trebao održati dan nakon, odbijen je zbog pozdrava "Za dom spremni" kojim počinje pjesma "Bojna Čavoglave".

U međuvremenu, zagrebačka Gradska skupština prije dva tjedna prihvatila je prijedlog vladajuće koalicije Možemo! i SDP-a o zabrani korištenja ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad. Tu mjeru još je ranije najavio Tomašević: "Ovime se želi onemogućiti ponovno skandiranje pozdrava 'Za dom spremni' kao što je to bio slučaj na koncertu na Hipodromu u srpnju ove godine", rekao je Tomašević.

Možemo! nazvao sektom

Situacija se dodatno zaoštrila nakon što je Thompson u nedjelju na Facebooku objavio sedam i pol minuta dug video o pjesmi "Bojna Čavoglave", ali i zabrani drugog koncerta. Između ostalog, naveo je da je razmišljao da pjesmu uopće redovno ne izvodi koncertima, ali da je njegovu odluku promijenio "medijski linč i lavež bijesnih pasa" te da je "Čavoglave" odlučio ponovno uvrstiti u repertoar kao "otpor svima koji negiraju Domovinski rat i vrijednosti na kojima počiva moderna hrvatska država".

Podsjetio je na presudu Visokog prekršajnog suda koji je potvrdio legalnost i legitimitet pjesme i rekao da se nadao da će tada prestati napadi. "S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na svim koncertima i izveo je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri", kazao je Thompson, a potom poručio da su neki, među njima i zagrebačka vlast, taj koncert pokušali iskompromitirati i prikazati kao fašistički skup, tobože zbog izvođenja pjesme "Bojna Čavoglave".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Time su ne samo ignorirali presudu Visokog prekršajnog suda nego i manipulirali javnošću lažima o odluci Ustavnog suda tvrdeći da je pjesma zabranjena, što nije istina. Ustavni sud se nikada nije očitovao o pjesmi 'Bojna Čavoglave', niti o presudi Visokog prekršajnog suda koji je potvrdio njenu legalnost i legitimnost i jasno u presudi istaknuo da ništa u sadržaju pjesme nije sporno i ne krši zakon", tvrdi Thompson.

Zatim je Tomaševiću poručio da će 27. prosinca u Areni s ponosom pjevati "Bojnu Čavoglave" "onako kako smo je pjevali od 1991. do danas", a njegovu stranku Možemo optužio za sektaško ponašanje. "I još nešto - u javnosti se s razlogom raspravljalo o njihovom protuzakonitom divljaštvu i sektaškom ponašanju, a ja ne pristajem da mi sada neka sekta određuje što smijem, a što ne smijem", zaključio je Thompson.

Tomašević reagirao, Thompson spomenuo radikalnije poteze

Tomašević je u utorak poručio da se ne misli spuštati na razinu uvrede te da je svoju odluku donio prije mjesec dana. "Koncert će se 27. prosinca održati u Areni jer je ugovor potpisan još u ožujku, a koncerta 28. prosinca neće biti - to je službeno priopćenu Thompsonovom menadžmentu", naveo je gradonačelnik.

Nekoliko sati kasnije, Thompson se oglasio novim videom i komentirao zabranu koncerta. "Zagrebački gradonačelnik potvrdio je svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka. Odluka gradonačelnika, bez ikakvog pravno utemeljenog objašnjenja, je u maniri šerifa s divljeg zapada", naveo je Thompson.

"Ovdje se radi o napadu na pravni poredak Republike Hrvatske od gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova. Hrvatski veterani, među njima i ja, borili su se za pravnu, neovisnu Republiku Hrvatsku i znat će odgovoriti na svaki napad na njen pravni poredak", nastavio je Thompson.

"Još jednom gradonačelnika pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka. U protivnom, povući ćemo puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", dodao je pjevač.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko se sve pjevaču pridružio u 'ratu' protiv zabrana? 'Smeta im sve što je hrvatsko, a ne Lepa Brena'