Koji su to radikalniji potezi? Thompson zaprijetio Tomaševiću, danas izvanredna presica

Tim Marka Perkovića Thompsona poslao je medijima poziv na konferenciju koja će se održati danas u 12:30 u hotelu Zonar.

"Na konferenciji za medije menadžment će se osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona, a predstavnici medija imat će priliku postaviti pitanja", poručili su.

Podsjetimo, Tomislav Tomašević jučer je potvrdio svoju odluku kojom Thompsonu zabranjuje održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je ta odluka isključivo njegova.

Radikalniji potezi

Thompson je u objavi na društvenim mrežama Tomaševićevu odluku usporedio s ponašanjem 'šerifa s Divljeg zapada'. Kazao je i da se ovdje radi o nepoštivanju pravnog poretka RH te da zagrebački gradonačelnik ignorira odluke sudova.

"Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog sustava Republike Hrvatske. U protivnom ćemo biti prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima, koji mu se možda neće svidjeti", kazao je Thompson.

