U 12.30 SATI /

Koji su to radikalniji potezi? Thompson zaprijetio Tomaševiću, danas izvanredna presica

Koji su to radikalniji potezi? Thompson zaprijetio Tomaševiću, danas izvanredna presica
Foto: Luka Antunac/davor Javorovic /pixsell

'Na konferenciji za medije menadžment će se osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona'

26.11.2025.
9:18
danas.hr
Luka Antunac/davor Javorovic /pixsell
Tim Marka Perkovića Thompsona poslao je medijima poziv na konferenciju koja će se održati danas u 12:30 u hotelu Zonar. 

Konferenciju pratite uživo na portalu Net.hr.

"Na konferenciji za medije menadžment će se osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona, a predstavnici medija imat će priliku postaviti pitanja", poručili su.

Podsjetimo, Tomislav Tomašević jučer je potvrdio svoju odluku kojom Thompsonu zabranjuje održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je ta odluka isključivo njegova.

Radikalniji potezi

Thompson je u objavi na društvenim mrežama Tomaševićevu odluku usporedio s ponašanjem 'šerifa s Divljeg zapada'. Kazao je i da se ovdje radi o nepoštivanju pravnog poretka RH te da zagrebački gradonačelnik ignorira odluke sudova.

"Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog sustava Republike Hrvatske. U protivnom ćemo biti prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima, koji mu se možda neće svidjeti", kazao je Thompson. 

Uskoro više...

POGLEDAJTE VIDEO: Herman o Tomaševiću: 'Što je mislio? Da će Thompson pjevati Zeku i potočić?'

Marko Perković ThompsonTomislav TomaševićKonferencija Za MedijeKoncertArena Zagreb
