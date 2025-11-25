FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIŠTA OD KONCERTA? /

Thompson zaprijetio Tomaševiću: 'Bit ćemo prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima'

Thompson zaprijetio Tomaševiću: 'Bit ćemo prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima'
×
Foto: Petar Glebov/pixsell

Thompson se oglasio na Facebooku oko koncerta u Areni Zagreb

25.11.2025.
22:03
Hot.hr
Petar Glebov/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) objavio je video na Facebooku u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika o zabrani njegovog koncerta u Areni Zagreb 28. prosinca ove godine.

Thompsonovu izjavu prenosimo u cijelosti. 

''Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik potvrdio je odluku da mi ne dopušta nastup 28. prosinca u Areni Zagreb. Ta odluka, donesena bez jasnog i razumnog obrazloženja, usporediva je s ponašanjem šerifa s Divljeg zapada. Ovdje se zapravo radi o nepoštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske, jer gradonačelnik ignorira odluke hrvatskih sudova. Hrvatski veterani, među kojima sam i ja, izborili su se za neovisnu Republiku Hrvatsku i znat će odgovoriti na svaki napad na njezin pravni poredak", rekao je u objavi i dodao:

"Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog sustava Republike Hrvatske. U protivnom ćemo biti prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima, koji mu se možda neće svidjeti.''

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Upoznajte Gurua za kulturu: Aplikacija koja okuplja kulturne događaje na jedno mjesto

Marko Perković ThompsonFacebookKoncertiTomislav Tomašević
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIŠTA OD KONCERTA? /
Thompson zaprijetio Tomaševiću: 'Bit ćemo prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima'