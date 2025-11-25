Thompson zaprijetio Tomaševiću: 'Bit ćemo prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima'

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) objavio je video na Facebooku u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika o zabrani njegovog koncerta u Areni Zagreb 28. prosinca ove godine.

Thompsonovu izjavu prenosimo u cijelosti.

''Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik potvrdio je odluku da mi ne dopušta nastup 28. prosinca u Areni Zagreb. Ta odluka, donesena bez jasnog i razumnog obrazloženja, usporediva je s ponašanjem šerifa s Divljeg zapada. Ovdje se zapravo radi o nepoštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske, jer gradonačelnik ignorira odluke hrvatskih sudova. Hrvatski veterani, među kojima sam i ja, izborili su se za neovisnu Republiku Hrvatsku i znat će odgovoriti na svaki napad na njezin pravni poredak", rekao je u objavi i dodao:

"Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog sustava Republike Hrvatske. U protivnom ćemo biti prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima, koji mu se možda neće svidjeti.''

