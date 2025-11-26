Koga podržavate u sukobu Thompsona i Tomaševića?

Menadžment Marka Perkovića Thompsona u srijedu je održao konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na medijski sukob sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Na pressici se između ostalog čulo kako odvjetnik popularnog pjevača ima 'cjepivo za Tomaševića' te da će isti 'imati pravo plakati'

"Gradonačelnik nema ovlasti narediti upraviteljima ustanova odbijanje koncerata. Zakon o diskriminaciji je isto tako jasan zakon, vidljivo je kako je Tomašević ovime prekršio odredbe tog zakona. Možda nije svjestan kako će to što on izjavljuje završiti na sudu", rekao je odvjetnik Tomislav Zoričić.

"Odlukom Suda sve je rečeno i obrazloženje te odluke je da pjesma Čavoglave nema ništa sporno nego je rečeno da su branitelji dobili motiv kada je pjesma izašla. Oni namjerno rade odlukicu bez obrazloženja. Imamo cjepivo za to. Neću najavljivati, ali imat će pravo plakati", nastavio je.

Kronologija sukoba

Podsjetimo, gradonačelnik Zagreba je u listopadu rekao da će Thompson moći održati koncert 27. prosinca, sukladno ugovoru iz ožujka. Međutim, zahtjev za drugim koncertom, koji se trebao održati dan nakon, odbijen je zbog pozdrava "Za dom spremni" kojim počinje pjesma "Bojna Čavoglave".

U međuvremenu, zagrebačka Gradska skupština prije dva tjedna prihvatila je prijedlog vladajuće koalicije Možemo! i SDP-a o zabrani korištenja ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad. Tu mjeru još je ranije najavio Tomašević: "Ovime se želi onemogućiti ponovno skandiranje pozdrava 'Za dom spremni' kao što je to bio slučaj na koncertu na Hipodromu u srpnju ove godine", rekao je Tomašević.

Situacija se dodatno zaoštrila nakon što je Thompson u nedjelju na Facebooku objavio sedam i pol minuta dug video o pjesmi "Bojna Čavoglave", ali i zabrani drugog koncerta. Između ostalog, naveo je da je razmišljao da pjesmu uopće redovno ne izvodi koncertima, ali da je njegovu odluku promijenio "medijski linč i lavež bijesnih pasa" te da je "Čavoglave" odlučio ponovno uvrstiti u repertoar kao "otpor svima koji negiraju Domovinski rat i vrijednosti na kojima počiva moderna hrvatska država".

