Macan o Thompsonovim radikalnim potezima: 'Ne bi bilo pametno da Tomašević sada to radi'

U jeku verbalnog rata Marka Perkovića Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, menadžment glazbenika u srijedu je održao konferenciju za medije.

Između ostalog, komentirali su zabranu koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni i gradonačelnika zatražili da obrazloži zašto je točno koncert zabranjen. Sam Thompson je pak u utorak navečer objavio video u kojem je Tomaševića pozvao na smirivanje tenzija i zaprijetio da će "u protivnom povući puno radikalnije poteze".

Poruke Thompsonovog tima s maratonske presice, koja je trajala gotovo sat i pol, u razgovoru za Net.hr analizirao je politički analitičar Krešimir Macan.

Macan: 'Predstoji nam bitka'

Osvrnuo se na "radikalne poteze", za koje je Thompsonov tim pojasnio da zapravo podrazumijevaju "svaki dostupni pravni mehanizam za obranu Marka i pjesme 'Bojna Čavoglave'".

"Očekivano, to im je Tomašević uostalom i poručio da naprave. Iznio je svoju odluku i poručio da postoji pravni put za osporavati ako s nečim nisu zadovoljni, što će očito i napraviti Thompsonov tim. To je za pozdraviti - bitno je da se ne ide na ulicu i prosvjede, a pravni put je nešto što će riješiti sve nedoumice i jedino ćemo tako doći do pravorijeka oko dvije iznimke koje su sporne oko 'Za dom spremni' - oko 'Čavoglava' i grba HOS-a", navodi Macan.

"Mislim da nam predstoji bitka, a smatram da je pravni put jedini način da do kraja riješimo dvije iznimke. Ako se nismo 2018. i 2019. godine dogovoriti se da ide u promjene zakona, onda eventualno ostaje da nešto od ovih sporova dođe do Ustavnog suda i da Ustavni sud da pravorijek. Za to će trebati vremena - to nije nešto što ide brzo", kaže Macan.

Na pitanje treba li Tomašević uzvratiti i na idućoj konferenciji za medije detaljnije komentirati Thompsona, Macan smatra: "Mislim da je pametno da Tomašević ne ulazi u daljnju promociju Thompsona jer ga je on i oživio, s pričom da neće biti koncerta 28. prosinca oživili su cijelu turneju. Thompson se tada vratio u javnost i to mu de facto pomaže rasprodati turneju".

Thompson ušao u drugu fazu

Osvrnuo se i na činjenicu da je Thompsonov tim pozvao Tomaševića da izričito objasni zašto je zabranjen koncert 28. prosinca. "To treba ostaviti pravnim timovima. Znamo da je i odluka Skupštine o zabrani ustaških simbola u javnim prostorima bila načelna, onda ostaje na provedbu pojedinim organizacijama u vlasništvu Grada da ih provedu i da to specificiraju", kaže Macan.

"Najlakše je reći - 'nemamo termin i ne možete se gurati ako nemamo termina'. Mislim da zato i Thompsonov tim traži dodatno obrazloženje jer ne možete tužiti ako vam netko kaže da nema termina. Kad bi netko rekao 'ne damo vam koncert', kao što je Tomašević načelno rekao, onda morate imati nešto na papiru oko čega krećete u daljnji spor. Mislim da traje pravno nadmudrivanje između Grada i Thompsonove ekipe dok ne dođu do prvih pravnih koraka", nastavlja Macan.

Prokomentirao je i činjenicu da je Thompson s dva videa osobno odgovarao Tomaševiću, iako pjevač obično komunicira putem svojeg tima. "Očigledno ulazimo u drugu fazu, gdje nije dovoljno da se netko nepotpisano oglasi, nego da Thompson svojim autoritetom pozove na nešto. Mislim da je taj format puno autentičniji i fanovi mu više vjeruju kad vide da je to on - to će se i bolje prenijeti medijski. Mislim da je to upravo bilo ideja da to podijeli jezgra fanova, ali i mediji. Thompson inače rijetko nastupa, a ovo su zapravo medijske ekskluzive", priča Macan.

Thompson u politici!?

Pitali smo bi li Tomaševiću podrška pala da se ova situacija događa u vrijeme lokalnih izbora. "Takve situacije su hipotetske i ne znamo što bi 'bilo kad bi bilo', ali vratimo se u vrijeme kad se Tomašević trebao pozicionirati za gradonačelnika. Da se tada suprotstavio Thompsonu, mogla je to biti baza da se izdigne desni kandidat koji bi bio jači i možda preskočio Mariju Selak Raspudić i bio mu veći protivnik", tvrdi Macan.

"Tomašević radi, uvjetno rečeno, ono što treba raditi svaki ozbiljan političar - pričati sa 'svojima'. On je gradonačelnik svih Zagrepčana, ali njegova podrška ovisi prvenstveno o lijevom biračkom tijelu, a on radi nešto što to biračko tijelo odobrava. Igra na sigurno. Ovdje nema nužne opasnost za sebe, ali ima opasnosti da se na ovome počne graditi kandidat desnice koji nije nužno HDZ-ov, ni Marija Selak Raspudić. Thompson se nije odlučio ući u politiku, ali kad bi to napravio, ili gurnuo nekoga kao svojeg predstavnika, onda bi to bila druga priča", dodaje Macan.

Na pitanje misli li da je moguće da Thompson ikad uđe u politiku, Macan kaže: "Nikad ne reci nikad. Thompson je zasad dobro radio - stajao je po strani politike. Sjetimo se svi Miroslava Škore, bio je super pjevač, dok nije ušao u politiku. Politika je druga arena. Thompsona ne znamo privatno. Kandidat za na primjer predsjednika države zna odgovarati na masu pitanja kojima se Thompson sada ni ne bavi u životu. Sjećamo se kada se kandidirao Milan Bandić pa nije znao odgovore na neka pitanja. Onda ispadneš neprimjeren kandidat", zaključuje Macan.

Podsjetimo, upravo su novinari na konferenciji pitali ima li Thompson ikakve političke ambicije, na primjer kandidirati se za premijera. Njegov menadžment odgovorio je smijehom i poručio da nema.

