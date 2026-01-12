FREEMAIL
VEĆ BIO BLIZU ODLASKA /

Marseille stigao po velikog talenta Hajduka. Konkurencija im je velika

Marseille stigao po velikog talenta Hajduka. Konkurencija im je velika
Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Konkurenciju Marseilleu čine Chelsea, Manchester United, Bayern München i Borussia Dortmund, a osim Durdova žele i Mlačića

12.1.2026.
14:17
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia
Prema pisanju francuskog portala Jeunes Footeux, veliki hajdučki talent Bruno Durdov mogao bi napustiti Split i potpisati za francuskog velikana Olympique de Marseille.

Čelnici Marseillea i trener Roberto De Zerbi traže pojačanja za drugu polovicu sezone, a prioritet im je dovođenje mladih igrača s velikim potencijalom. A Bruno Durdov je upravo to. Ove sezone Bruno Durdov je za Hajduk odigrao 14 utakmica u svim natjecanjima, te zabio jedan i namjestio dva pogotka.Predsjednik kluba iz Marseillea, Pablo Longoria, i njegov desna ruka, Mehdi Benatia, još nisu uputili konkretnu ponudu za hrvatskog veznjaka, ali im je visoko među opcijama za poziciju desnog krila. Osim Durdova, Marseille iz Hajduka želi i Branimira Mlačića, za kojeg se bori za potpis s Interom.

Dok je Mlačić, prema Transfermarktu, procijenjen na četiri milijuna eura, poznata stranica Durdova procjenjuje na tri. Foot-sur navodi kako Hajduk za Durdova traži pet milijuna eura, te da ta vrijednost samo raste zbog velike konkurencije. Zainteresirani su Chelsea, Manchester United, Bayern München te Borussia Dortmund.

Podsjetimo, Durdov je već ranije bio blizu odlaska kada je zainteresiran bio Club Brugge.

Olympique MarseilleBruno DurdovHnlHajduk
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
