Boris Rogoznica otišao iz Hrvatske pa doživio šok: 'Osjećam se užasno, izvarali su me'

Hrvatski glazbenik i putopisac Boris Rogoznica početkom siječnja 2026. godine uputio se na svoje "najekstremnije putovanje do sada", a nakon kratkog zaustavljanja u Dohi, koju je opisao kao "dosadnu", stigao je u Indiju.

Svoje iskustvo iz New Delhija, grada koji je nazvao "najgorim i najgadljivijim mjestom na kojem je ikada bio", podijelio je s pratiteljima na Instagramu, a video smještaja u kojem je odsjeo izazvao je lavinu reakcija.

U svojoj najnovijoj objavi, Rogoznica je pratitelje proveo kroz hotelsku sobu koja je daleko od bilo kakvih turističkih standarda. Video započinje prikazom ulaznih vrata s bravom koja se ne može ispravno zaključati, što je glazbenika, kako je sam rekao, ostavilo budnim zbog osjećaja nesigurnosti. No, to je bio tek početak.

Nije bio spreman za ono što ga je dočekalo

Detaljan obilazak otkrio je krevet s vidljivo zaprljanom i poderanom posteljinom te jastucima punim tuđih dlaka. U kupaonici nije bilo tople vode, već je za tuširanje predviđena kanta u koju se ulijeva vruća voda kako bi se pomiješala s hladnom.

S obzirom na to da je u sobi bilo hladno, a klima uređaj je samo puhao hladan zrak, Rogoznica se morao snaći pa je od osoblja hotela posudio sušilo za kosu koje mu sada služi kao improvizirana grijalica.

"Kao što sam u ranijim objavama rekao. Nisam tu došao uživati u luksuzu. Ali nisam se nadao da negdje na svijetu može postojati ovako nizak standard?!", napisao je šokirani glazbenik, koji je na ovo putovanje krenuo bez povratne karte, s namjerom da doživi autentična iskustva. Sudeći prema viđenome, njegova avantura u potpunosti ispunjava epitet "ekstremna".

Pratitelji podijeljeni

Objava je brzo prikupila brojne komentare, a reakcije pratitelja bile su podijeljene. Većina je izrazila zgražanje nad viđenim uvjetima. "Kad padneš s konja na magarca", "Bolji su uslovi u zatvoru" i "Jaoooo, gadno i gledati", samo su neki od komentara koji su iskazali šok i nevjericu. Mnogi su se složili s Borisovom konstatacijom na kraju opisa, gdje se zapitao: "Da li smo svjesni što imamo u našoj zemlji i zašto azilanti dolaze kod nas?".

Ipak, bilo je i onih koji su smatrali da je glazbenik trebao biti bolje pripremljen. Jedna pratiteljica podijelila je svoje iskustvo iz Indije, poručivši mu da se o takvim stvarima trebao raspitati prije puta. "Ljudi su nasmijani unatoč neredu, prenapućenosti i neimaštini... a kod nas da sve imaju nigdi osmjeha ni za lijek", istaknula je, nudeći drugačiju perspektivu

Inače, u jednoj od ranijih objava iz Indije, Rogoznica je, između ostalog, kazao:

"New Delhi je najodvratnije i najgore mjesto na kojem sam u životu bio! Na kraju dana osjećam se užasno. Izvarali su me, izlevatili za lovu, smještaj, hrana je očajna, sve je prepuno, ajde da kažem kako spada, izmeta i pišaline. Cijeli grad odvratno smrdi po urinu i nekim kemikalijama, ne znam kako bih to opisao. Toliko je puno ljudi da se atrakcijama ne može ni prići. Promet je prestrašan. Nisam naišao ni na jednu dobru stranu i svijetlu točku".

