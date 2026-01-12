Trgovinska bazuka, milijarde ili vojska: Vadi li EU tešku artiljeriju za obranu Grenlanda?

Bivši njemački vicekancelar Robert Habeck predložio je da se Grenlandu ponudi članstvo u EU kako bi se obranio od interesa Donalda Trumpa da preuzme njihov teritorij.

U razgovoru za Guardian, Habeck je rekao: "Kako se rasprave sve više vrte oko stjecanja – ili čak okupacije – otoka, zapanjujući je nedostatak protuprijedloga Europe."

Ovo bi trebao biti trenutak da se Grenlandu, a time i Farskim otocima, Islandu i Norveškoj, izričito ponudi članstvo u EU – ideja koja je nedavno iznesena u Europskom parlamentu.

Grenland se povukao iz tadašnjih Europskih zajednica 1985. nakon što je 1979. dobio autonomiju od Danske, ali u potpuno promijenjenom svijetu stavovi su se promijenili i Europa bi trebala reagirati u skladu s tim.

Prijedlog Grenlandu mogao bi biti pragmatičan i postupan: članstvo u EU do 2026. ili 2027.; rani dogovor o ključnim pitanjima poput ribarstva, s ponovnim pregovorima nakon pet do deset godina; značajan investicijski paket usmjeren na infrastrukturu i održivo vađenje kritičnih sirovina; te jasna predanost očuvanju inuitske kulture, jezika i lokalnog donošenja odluka.

The Guardian donosi i pregled mogućnosti kako bi se još mogao obraniti od aneksije.

Vojna prisutnost

Veleposlanici NATO-a navodno su se prošli tjedan u Bruxellesu složili da bi transatlantski savez trebao poduzeti mjere za povećanje vojnih izdataka na Arktiku, raspoređivanjem više opreme i održavanjem većeg broja i većih vježbi kako bi se ublažile sigurnosne zabrinutosti SAD-a.

Iako su Trumpove tvrdnje da je Grenland "posvuda pun kineskih i ruskih brodova" očito pretjerane, diplomati vjeruju da bi neka vrsta usklađenog poteza zapada za jačanje vanjske sigurnosti Grenlanda mogla biti najmanje bolan izlaz iz krize.

Dužnosnici EU-a rekli su da bi se to moglo modelirati prema "Baltičkom stražaru", NATO-ovoj operaciji pokrenutoj prošle godine za osiguranje infrastrukture u Baltičkom moru, i "Istočnom stražaru", koji je proširio koncept kako bi se šire zaštitio istočni bok Europe od dronova i drugih prijetnji.

Ekonomske sankcije

EU ima tržište od 450 milijuna ljudi i ima znatan ekonomski utjecaj na SAD. Teoretski, mogla bi zaprijetiti odmazdom - od zatvaranja američkih vojnih baza u Europi do zabrane europske kupnje američkih državnih obveznica.

Najčešće spominjana sankcija je instrument EU-a protiv prisile ili "trgovinska bazuka", koja Europskoj komisiji daje ovlasti da zabrani ulazak američke robe i usluga na tržište EU-a, primijeni carine, oduzme im prava intelektualnog vlasništva i blokira njihova ulaganja.

No to se sada čini manje vjerojatnim jer bi time nanijeli i ekonomsku štetu bloku, ali i dalje se želi zadržati SAD zbog pitanja Ukraine.

Europa se oslanja na američke tehnološke tvrtke u svim područjima, primijetio je Jean-Marie Guéhenno, bivši visoki dužnosnik UN-a: „Bilo da se radi o zaštiti podataka, umjetnoj inteligenciji ili ažuriranjima softvera, uključujući i za obranu, Europa ostaje na milosti i nemilosti američke dobre volje.“

Investirajte u Grenland

Grenlandsko gospodarstvo uvelike ovisi o godišnjim subvencijama iz Danske, koje su prošle godine iznosile oko 530 milijuna eura, što pokriva otprilike polovicu proračuna javne potrošnje tog ogromnog teritorija i predstavlja oko 20% BDP-a.

Trumpova obećanja o „ulaganju milijardi“ mogla bi ispuniti i EU.

Nacrt prijedloga Komisije iz rujna sugerira da bi EU mogla udvostručiti svoje obveze prema Grenlandu kako bi se izjednačila s godišnjom danskom potporom, dok bi otok također mogao zatražiti do 44 milijuna eura financiranja EU-a za udaljena područja povezana s EU-om.

Udružite trupe

U radu za utjecajni thinktank Bruegel, Moreno Bertoldi i Marco Buti tvrdili su da vlade EU-a trebaju „proaktivno zaštititi Grenland od američkog ekspanzionizma“, dodajući: „EU ima kapacitet za brzo raspoređivanje i on bi trebao biti aktiviran.“

Po njima bi europske trupe trebale biti raspoređene na otoku "kao signal europske predanosti teritorijalnom integritetu Grenlanda". Iako to ne bi spriječilo aneksiju SAD-a, učinilo bi je daleko složenijom.

"Iako ne bi bilo potrebe za oružanim sukobom, spektakl američkog zarobljavanja trupa svojih najbližih saveznika uništio bi američki kredibilitet, okaljao njegov međunarodni ugled i snažno utjecao na američku javnost i Kongres", naveli su.

Glasnogovornik njemačke vlade prošli je tjedan izjavio da Berlin radi na planu "koji uključuje europsko odvraćanje" u slučaju da SAD pokušaju zauzeti Grenland, dok je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot prošle godine spomenuo mogućnost razmještanja francuskog vojnog kontingenta.

