Stvari se kompliciraju? Kina se uplela u pitanje Grenlanda, kreće bitka za otok?

Sjedinjene Države ne bi trebale koristiti druge zemlje kao izgovor za ostvarivanje vlastitih interesa. To je poruka kineskog Ministarstva vanjskih poslova, komentirajući situaciju oko Grenlanda. Piše novinska agencija Reuters, a prenosi danski TV 2.

"Arktik je od vitalnog interesa za međunarodnu zajednicu u cjelini. Kina uvijek vjeruje da odnose među državama treba rješavati u skladu s Poveljom UN-a", rekao je kineski ministar vanjskih poslova.

Sama Kina je prethodno dobila oštre kritike od strane UN-a, između ostalog i zbog represije nad ujgurskom etničkom manjinom i opsežnih ograničenja slobode izražavanja.

Ovaj danski medij objavio je u ponedjeljak ujutro i da će se Danska i Grenland sastati s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom u srijedu, prema kalendaru američkog State Departmenta koji je vidio TV 2.

Međutim, u dokumentu se također navodi da se u programu mogu dogoditi promjene.

Američki medij CBS, koji je prethodno izvijestio o vijesti na temelju anonimnih izvora, također piše da će se sastanak održati u srijedu.

Na sastanku će, prema kalendaru, biti prisutni danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen i grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt.

Sastanak se održava u američkom State Departmentu u Washingtonu, DC.

Podsjetimo, u petak će navodno i dio američkih senatora doći u Dansku te će se sastati s predstavnicima Odbora za vanjsku politiku. Riječ je o senatorima koji ne podržavaju retoriku Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda.

'Kineski brodovi posvuda po Grenlandu'

Trump je u ponedjeljak navečer ponovno izjavio da su ruski i kineski brodovi "posvuda" po Grenlandu. Ali ako provjerite tu tvrdnju, vrlo je teško pronaći dokumentaciju koja potvrđuje da je to istina.

Danski TV 2 nedavno je pregledao podatke o brodskom prometu oko Grenlanda od Nove godine, a u to vrijeme u tom području nije bilo velikih brodova iz Rusije ili Kine.

Međutim, ratni brodovi iz Kine i Rusije rijetko objavljuju svoje položaje, pa se ne može isključiti da su te dvije zemlje imale brodove u tom području.

Trump je također ponovio svoju tvrdnju da se obrana Grenlanda u biti sastoji od "dvije pseće zaprege". Osim što Danska ima i ratne brodove i vojne zrakoplove koji djeluju na Arktiku, vlada je izdvojila 15 milijardi za jačanje obrane na Grenlandu.

Međutim, danska vlada dobila je kritike od nekoliko stranaka u danskom parlamentu zbog toga što ne čini dovoljno u vezi s naoružavanjem na Arktiku.

