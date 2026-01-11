Amerika dolazi po Grenland? Senatori stižu u Dansku: 'Eksplozivna vijest!'

Brojni američki senatori otputovat će sljedeći tjedan u Dansku, gdje će se sastati s predstavnicima Odbora za vanjsku politiku.

Senatori su sami kontaktirali predsjednika danskog Odbora za vanjsku politiku Christiana Friisa Bacha, potvrdio je za danski TV 2. U početku se govorilo da je senatore u Dansku pozvao sam odbor.

Posjet dolazi usred rastuće krize između SAD-a, Grenlanda i Danske.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Grenlandska političarka Aaja Chemnitz iz inuitskog Ataqatigiita naknadno je kontaktirala senatore, izjavila je za TV 2. Prema informacijama ovog medija, sastanak će se održati u petak.

Za danskog političkog komentatora Hansa Engella, dolazak senatora je "eksplozivna vijest".

"Američki Senat ne putuje po svijetu. Zato je to jako važno što dolaze u Dansku", smatra.

Dodao je: "I usred ove krize, koja je sada postala vrlo sumorna i ozbiljna, ovo je najbolja vijest u godini".

'Strategija za Grenland potpuno je pogrešna'

Strategija američkog predsjednika Donalda Trumpa za stjecanje Grenlanda potpuno je pogrešna, rekao je u nedjelju za ABC News republikanski senator Rand Paul.

Prema senatoru, Trump bi trebao prestati zveckati oružjem i prijetiti invazijom ako želi Grenland.

Bivša švedska premijerka i čelnica socijaldemokrata, Magdalena Andersson, smatra da bi Švedska trebala biti spremna poslati trupe na Grenland ako bude potrebno.To je rekla u intervjuu za medijsku kuću Dagens ETC. Na pitanje bi li u ovoj situaciji bilo prikladno poslati i švedske vojnike na Grenland, odgovorila je: "Naravno, zajedno s drugima."

Situaciju naziva "vrlo ozbiljnom" i inzistira na tome da manje zemlje poput Danske i Švedske moraju čvrsto stajati iza međunarodnog prava i suvereniteta pojedinačnih zemalja.

"Ovdje je naravno važno da Švedska i sve europske zemlje zajedno stanu iza Grenlanda i Danske. I da mi u Švedskoj sada također razmatramo što možemo učiniti kako bismo podržali Dansku", rekla je.

No ima i onih koji smatraju da je stvar gotovo riješena i da je Grenland sigurno uskoro budući američki teritorij.

'Odustajanje od snova'

Kristian Mouritzen, međunarodni analitičar u Berlingskeu, smatra da bi Grenland trebao odustati od svojih snova o neovisnosti.

"Grenland mora ublažiti retoriku. Morate biti oprezni u vezi s onim što radite i govorite upravo sada. Jer SAD uspijeva prilično ozbiljno iskoristiti podjelu (između Grenlanda i Danske op.a)", rekao je.

Ističe da Danska i grenlandske stranke već idu prema neovisnosti te da je stoga nepotrebno to spominjati usred vremena kada Sjedinjene Države ponovno izražavaju svoju želju za posjedovanjem Grenlanda.

"Nema srednjeg rješenja s Trumpom, a Amerikanci žele Grenland. Stoga je sasvim neshvatljivo da se pokušava stvoriti razdor", smatra.

POGLEDAJTE VIDEO Krv na ulicama Teherana: 538 ubijenih, sprema li se američka intervencija?