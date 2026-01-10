Trumpov pokrenuo histeriju: Danci masovno kupuju jednu stvar, prodaja doslovno ekplodirala

Dva najveća danska proizvođača zastava zabilježila su nagli porast prodaje grenlandske zastave Erfalasorput (što znači 'naša zastava') nakon što je Donald Trump ponovno pokazao interes za Grenland – i to na uvredljiv način.

Prema Radio4, u Dahls Flagfabriku čak 90 posto online narudžbi ovog tjedna bilo je s grenlandskom zastavom, što je ogroman skok u odnosu na uobičajenih 3 do 5 posto. U Langkilde Flagfabriku također su primijetili porast interesa za grenlandske zastave za jarbol, ali i za verzije u obliku torte, stolnjaka i salveta.

Grenlandske političke stranke u petak su jasno pokazale jedinstvo u odgovoru na Trumpove pretenzije. U zajedničkoj izjavi koju su potpisale sve stranke u parlamentu Inatsisartutu, naglasili su: „Ne želimo biti Amerikanci, ne želimo biti Danci, želimo biti Grenlanđani.“

Stranke su pozvale SAD da prestanu s „prezirom prema našoj zemlji“ i podsjetile da o budućnosti Grenlanda mora odlučiti grenlandski narod.

Trump ponavlja svoje zahtjeve

U petak je Donald Trump ponovno istaknuo da SAD mora djelovati kako bi spriječio Kinu ili Rusiju da preuzmu Grenland, strateški važan arktički otok. Tijekom događaja u Bijeloj kući rekao je:

"Washington će nešto učiniti u vezi s Grenlandom, sviđalo se to drugima ili ne. Jer ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi ne želimo imati Rusiju ili Kinu za susjede.“

Trump je dodao:

"Želio bih postići dogovor na lakši način, ali ako to ne uspijemo, učinit ćemo to na teži način.“

Predsjednik je više puta isticao da želi staviti Grenland, koji pripada Danskoj, pod kontrolu SAD-a zbog njegove strateške važnosti i navodnog rasta ruskih i kineskih brodova u regiji.

Reakcija Danske i Europe

Danska vlada odlučno odbacuje Trumpove tvrdnje. Premijerka Mette Frederiksen upozorila je da bi američki napad na Grenland značio kraj NATO saveza i sigurnosnog poretka nakon Drugog svjetskog rata.

Američki državni tajnik Marco Rubio najavio je da će se sljedeći tjedan sastati s čelnicima Danske, ali je nagovijestio da Trump ne odustaje od svog cilja. Rubio je novinarima rekao da Washington preferira diplomatska rješenja, no nije isključio ni vojnu opciju.

Ako bi SAD nasilno pokušao zauzeti Grenland, to bi produbilo jaz između Amerike i Europe. Iako Grenland nije član EU-a, dio je Kraljevine Danske koja jest, što bi se doživjelo kao izravan napad na europski suverenitet.

Protiv Trumpove ideje su i američki Kongres, gdje i demokrati i republikanci planiraju zakon kojim bi se ograničila njegova sposobnost da preuzme Grenland.

Zašto je Grenland toliko važan?

Grenland se nalazi na Arktičkom krugu, između SAD-a, Rusije i Europe, i nudi stratešku prednost koju Amerika motri već više od 150 godina. Otok je ključan za američki sustav balističke raketne obrane.

Osim geopolitičkog položaja, Grenland skriva bogata nalazišta nafte, zlata, urana, željeza i rijetkih zemnih metala. To se uklapa u američku strategiju smanjenja ovisnosti o Kini, koja trenutno dominira tim tržištem.

Trump je prvi put javno spomenuo preuzimanje Grenlanda 2019. godine, tijekom svog prvog mandata. Smatra da je Grenland ključan za američku vojnu strategiju i da Danska nije učinila dovoljno da ga zaštiti. SAD i Danska imaju dva sporazuma (1951. i 2023.) koja Amerikancima daju gotovo neograničen pristup otoku.

A Bijela kuća je u utorak potvrdila da Trump razmatra sve opcije, uključujući i moguću vojnu intervenciju, unatoč protivljenju Europe.

