Trump opet bocnuo Dance zbog Grenlanda: 'Samo zato što ste došli prije 500 godina...'

Trump opet bocnuo Dance zbog Grenlanda: 'Samo zato što ste došli prije 500 godina...'
Foto: Saul Loeb/afp/profimedia

Trump je rekao da su mu Danci 'bili jako dragi', ali je doveo u pitanje povijesni argument o vlasništvu nad Grenlandom

10.1.2026.
12:32
danas.hr
Saul Loeb/afp/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump ne prestaje komentirati Grenland. U videu koji se u petak proširio društvenim mrežama, Trump je poručio da povijesno "otkriće" teritorija ne znači automatski i pravo vlasništva. 

Trump je rekao da su mu Danci "bili jako dragi", ali je doveo u pitanje povijesni argument o vlasništvu nad Grenlandom.

"Znate, bili su jako ljubazni prema meni. Veliki sam fan, ali znate, činjenica da su tamo pristali brodom prije 500 godina ne znači da posjeduju tu zemlju", rekao je Trump.

Nastavlja se tako Trumpov niz komentara o Grenlandu, autonomnom teritoriju u sastavu Kraljevine Danske, na koji je američki predsjednik "bacio oko" još tijekom svog prvog mandata, da bi već na početku ovog mandata značajno pooštrio retoriku.

Donald TrumpGrenland
komentara
Trump opet bocnuo Dance zbog Grenlanda: 'Samo zato što ste došli prije 500 godina...'