Trump opet bocnuo Dance zbog Grenlanda: 'Samo zato što ste došli prije 500 godina...'

Američki predsjednik Donald Trump ne prestaje komentirati Grenland. U videu koji se u petak proširio društvenim mrežama, Trump je poručio da povijesno "otkriće" teritorija ne znači automatski i pravo vlasništva.

Trump je rekao da su mu Danci "bili jako dragi", ali je doveo u pitanje povijesni argument o vlasništvu nad Grenlandom.

Trump on Greenland:



The fact that they landed a boat there 500 years ago doesn’t mean they own the land. pic.twitter.com/Ybha6NfyTb — Clash Report (@clashreport) January 9, 2026

"Znate, bili su jako ljubazni prema meni. Veliki sam fan, ali znate, činjenica da su tamo pristali brodom prije 500 godina ne znači da posjeduju tu zemlju", rekao je Trump.

Nastavlja se tako Trumpov niz komentara o Grenlandu, autonomnom teritoriju u sastavu Kraljevine Danske, na koji je američki predsjednik "bacio oko" još tijekom svog prvog mandata, da bi već na početku ovog mandata značajno pooštrio retoriku.