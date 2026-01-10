Bivši američki general Danskoj: 'Odmah šaljite avione i brodove na Grenland!'

Danska bi se trebala udružiti s nizom zemalja NATO-a i odmah poslati vojnike, zrakoplove i brodove na Grenland - to je savjet Bena Hodgesa, bivšeg zapovjednika američkih snaga u Europi, objavio je danski TV2.

"Svima nam je neugodno kada predsjednik ili potpredsjednik Sjedinjenih Država kaže da niste bili dobri saveznici. Mi koji smo bili u Afganistanu sjećamo se gubitaka koje su danske jedinice pretrpjele", rekao je.

Povećana prisutnost NATO-a na Arktiku, za koju se u petak zalagala i Talijanka Giorgia Meloni, uklonila bi neke zabrinutosti s američke strane, smatra general.

'Preuzimanje Grenlanda je već u tijeku'

No prema mišljenju autora i osnivača grenlandske stranke IA, Aqqaluka Lyngea, američko preuzimanje Grenlanda je već u tijeku.

Prema bivšem političaru, to je zato što je preuzimanje Grenlada postala Trumpova osobna želja.

"Grenlanđani se moraju držati zajedno i boriti se protiv MAGA-e (Make America Great Again - Učinio Ameriku opet velikom) ovdje gore jer šire svakakvu nesigurnost među nama", smatra on.

Otvoreno pismo Trumpu

Istovremeno ovaj danski medij navodi da je skupina bivših visokih američkih diplomata i dužnosnika objavila otvoreno pismo u kojem kritiziraju trenutačnu retoriku Donalda Trumpa u vezi s Grenlandom i Danskom.

"Prijetnje sadašnjeg predsjednika da će upotrijebiti vojnu silu ili druge oblike prisile kako bi preuzeo Grenland od naše saveznice Danske strateški su glupe i kratkoročno i dugoročno", pišu diplomati, među kojima su bivši veleposlanici NATO-a i savjetnici Bijele kuće za sigurnost.

Prema bivšim diplomatima, prijetnje će uništiti 76 godina star NATO savez i okrenuti jednog od najjačih podupiratelja Sjedinjenih Država u Europi protiv Sjedinjenih Država - naime Dansku.

Diplomati zatim predstavljaju dugi popis akcija danske strane koje su koristile Sjedinjenim Državama od Drugog svjetskog rata.

Stanovnici se boje

Istovremeno se među stanovnike uvukao strah. Aia Lyberth Jeppson, dolazi iz Grenlanda i studira u Danskoj.

Navodi: "Uplašeni smo. Zastrašujuće je vidjeti koliki je pritisak došao na Grenland".

Aia Lyberth Jeppson se upravo vratila kući u Nuuk i kaže da nikada nije vidjela toliko novinara u avionu iz Danske za glavni grad Grenlanda.

"Nekoliko godina smo imali vrlo miran i tih život, a onda odjednom dođe do te točke u kojoj se gotovo cijeli vaš svakodnevni život promijeni", kaže ona.

