Počinje bitka za Grenland: Komandosi i mornarica spremni za iskrcavanje, NATO diže vojsku?

"Na ovaj ili onaj način", preveli bi "milom ili silom", poručio je američki predsjednik Donald Trump o američkom preuzimanju Grenlanda.

Svijet i dalje u šoku gleda na otvorene prijetnje za preuzimanjem suverenog teritorija koji pripada Danskoj, saveznici SAD-a u NATO-u, u srijedu se očekuje sastanak američkog državnog tajnika Marca Rubia s danskim i grenlandskim ministrima, dok u petak američki senatori - koji se protive preuzimanju Grenlanda - slijeću u Dansku.

Uplela se i Kina te poručila SAD-u da ne stavlja "šapu" na taj otok.

No pomalo bez odjeka objavljeno je i da Britanija pregovara s europskim saveznicima o slanju vojnih snaga na Grenland, kako bi ga štitili potencijalno od Rusa i Kineza.

Plan se već razrađuje

Kako je objavio britanski portal Standard, vojni zapovjednici već izrađuju planove za moguću NATO misiju koja bi uključivala trupe, ratne brodove i zrakoplove koji bi štitili strateški važan teritorij od ruske i kineske agresije.

Britanski dužnosnici su posljednjih dana razgovarali s kolegama u Njemačkoj i Francuskoj dok pripreme za operaciju počinju dobivati ​​oblik, objavio je The Telegraph.

Planovi, koji su još u ranoj fazi, imaju za cilj odagnati Trumpa od kontroverznih planova za aneksiju.

Paralelno, Trump nije isključio mogućnost uporabe vojne sile za aneksiju poručivši: "Nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjede."

Time je aludirao da zauzimanje ovog otoka ima geopolitički interes, odnosno da je otok potencijalni plijen Rusije ili Kine. No treba podsjetiti da je Grenland bogat rijetkim mineralima kao što su nikal i bakar koji su esencijalni za modernu tehnologiju.

Ujedno je danski TV 2 pregledao podatke o brodskom prometu oko Grenlanda od Nove godine, a u to vrijeme u tom području nije bilo velikih brodova iz Rusije ili Kine.

Ipak, britanski premijer Keir Starmer prijetnju Rusije i Kine u regiji shvaća "izuzetno ozbiljno" i slaže se da je potrebno djelovati.

"Dijelimo stav predsjednika Trumpa – rastuća agresija Rusije na dalekom sjeveru mora se odvratiti, a euroatlantska sigurnost ojačati", rekao je jedan za novine.

"NATO-ovi razgovori o jačanju sigurnosti u regiji se nastavljaju i nikada ih nećemo preduhitriti, ali UK surađuje sa saveznicima NATO-a kako bi potaknuo napore za jačanje arktičkog odvraćanja i obrane.", naveo je i dodao: "Ujedinjeno Kraljevstvo će nastaviti surađivati ​​sa saveznicima – kao što smo oduvijek i činili – na operacijama u našem nacionalnom interesu, štiteći ljude kod kuće."

EU šalje trupe

Europske zemlje sada se nadaju izbjeći krizu nudeći stacioniranje snaga na otoku. Prijedlog je raspravljan na sastanku saveznika NATO-a u Bruxellesu u četvrtak, gdje su članovi naložili Vrhovnom zapovjedništvu savezničkih snaga u Europi da ispita mogućnosti za osiguranje Arktika.

Izvori su rekli da bi potencijalna operacija mogla varirati od potpunog vojnog razmještaja do kombinacije vježbi, razmjene obavještajnih podataka i preusmjeravanja obrambenih troškova.

Svaka misija bi vjerojatno djelovala pod okriljem NATO-a i bila bi odvojena od postojećih operacija na Baltiku i u Poljskoj.

Britanski dužnosnici potvrdili su da se Oružane snage već pripremaju za proširenu ulogu u sigurnosti Arktika.

Pripreme uključuju komandose i brodove Kraljevske mornarice koji sudjeluju u vježbi Joint Viking, NATO-ovoj vježbi u ledenim uvjetima Norveške.

Ove godine, 1500 kraljevskih marinaca bit će raspoređeno u Norvešku, Finsku i Švedsku na vježbu "Hladni odgovor".

Američki zrakoplovi u Britaniji

Podsjetimo i na to da je prošli tjedan zabilježena neuobičajena aktivnost američkih vojnih zrakoplova koji su u većem broju sletjeli u vojnu bazu u Velikoj Britaniji.

Primijećeno je kako su britanske vojne baze Fairford i Lakenheath postale prometne, uočeno je nekoliko transportnih zrakoplova C-17 Globemaster i jurišnih zrakoplova AC-130J Ghostrider.

Britansko ministarstvo obrane izjavilo je za The Independent da je pružilo "unaprijed planiranu operativnu podršku, uključujući stacioniranje, američkim vojnim resursima" prije zapljene tankera Marinera u srijedu.

Zrakoplovi su stigli u nekoliko RAF baza u Suffolku i Gloucestershireu, kojima zajednički upravljaju SAD i Velika Britanija, ali nije jasno jesu li korišteni u zapljeni tankera s naftom.

Prošlu srijedu, lokalni mediji Wilts and Gloucestershire Standard objavili su niz fotografija velikog zrakoplova u bazi u Fairfordu.

US military planes descend on airfield near Cirencester amid rising tensions https://t.co/dk7y1YHJNv — Wilts & Glos Standard (@WiltsAndGlosStd) January 7, 2026

Analitičari su navodili da je ovo masovnije prebacivanje vojnih snaga iz SAD na britansko tlo moguće povezano s preuzimanjem kontrole dvaju tankera koji su plovili pod venezuelanskom zastavom ali su u svojoj naravni - pretpostavlja se - dio ruske flote iz sjene. Ipak, vrlo otvoreno su postavili da se radi i o mogućoj pripremi za vojno preuzimanje Grenlanda.

Osim Britanaca koji očito dvoje o ozbiljnom prebacivanju vojnih snaga na Grenland, nedavno je i iz Francuske stigao više nego jasan signal da su spremni vojno podržati Grenland.

Podsjetimo, Francuzi su objavili fotografiju svojih vojnika na snijegu i na skijama. Napisali su: "Trebate pojačanje?"

Francuska vojska podijelila je objavu na X- u koju su mnogi u odjeljku komentara protumačili kao "drsku" reakciju na izjave Donalda Trumpa o Grenlandu.

