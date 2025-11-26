Jeste li spremni za 5,6 milijuna lampica? Evo što vas sve čeka na imanju Salaj

BOŽIĆNA BAJKA /

Blagdansko imanje obitelji Salaj kod Čazme ponovno sjaji. No samo za kamere RTL Danas jer službeno otvorenje, i to 24. godinu zaredom bit će u petak.

Obitelji Salaj ove je godine šest hektara imanja ukrasila s 5,6 milijuna lampica, što je najviše dosad. Posjetitelji će moći uživati u tri kilometra staza. Osim toga, očekuje ih i bogata gastronomska ponuda, kao i zabavan i edukativan sadržaj.

Na ovom imanju radi šestero ljudi i kićenje je počeo, otkriva nam vlasnik Zlatko Salaj, 1. srpnja. 'Samo kićenje je 2001. godine krenulo iz igre. Ja kao dijete nisam imao borića u kući jer sam tata i ja bili sami, a uvijek želio to imati. I onda je moja pokojna supruga to prihvatila i pomogla mi je. Prvu godinu 70 tisuća žaruljica smo okititi. I onda je bio veliki interes, što je mene strašno veselilo. I vidio sam da ne radim neku glupost. I onda smo išli dalje', kaže Zlatko.

Kaže da ga motiviraju djeca koja dolaze i uživaju. 'Ja sam sretan čovjek. Dakle, nisam neku glupost napravio nego to ljude veseli i nastojimo da svaku godinu, da se mijenja dizajn i povećava broj lampica', kaže Zlatko te dodaje da ima plan za iduću godinu.

Vlasnik imanja Salaj otkriva da im se financijska priča zbog visokih troškova ne isplati. 'Mene veseli što su ljudi zadovoljni, a onda sam ja najsretniji. Dakle, nešto sam ipak za ovaj kraj napravio', dodaje.