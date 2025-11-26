Jembrih šokiran požarom u Hong Kongu: 'To se ne smije dogoditi! Kao ni ono što je bilo u Vjesniku'

Zašto u Hong Kongu ne mogu obuzdati vatrenu stihiju? I to iako su njihovi vatrogasci, kako tvrdi šef zagrebačkih vatrogasaca, među najboljima na svijetu? Sa Sinišom Jembrihom analiziramo ovaj nevjerojatni požar.

"Do 22 metra postoje uobičajena pravila, nakon 22 metra kad se radi objekt on mora biti napravljen tako da spriječi širenje požara i da ima dodatne mjere zaštite od požara", rekao je zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.

"Ne smije se dogoditi da požar koji počne na četvrtom katu da se popne na 26 kat kao što se dogodilo na velikom požaru u Grenfellu u Engleskoj gdje je poginulo čak 77 ljudi. Ne smije se dogodit kao što se dogodilo danas u Hong Kongu gdje se izgleda požar proširio po cijeloj fasadi, a taj objekt ima otprilike 2000 ljudi i ne smije se dogodit kao što se dogodilo u Vjesniku da požar s 13. kata preskoči i zapali peti, šesti i osmi kat", kaže.

Izazov za vrhunske vatrogasce

O vatrogasnoj službi Hong Konga, države-grada, Jembrih kaže da imaju jednu od najmodernijih vatrogasnih akademija. "Znam da je kolega trebao ići na otvaranje vatrogasne akademije, da ima jednu od najmodernijih vatrogasnih akademija koja koštala pola milijarde eura ili dolara i koja ima požarne zgrade koji su cijeli neboderi, koja ima umjetne rijeke, ogromne stadione, podzemnu željeznicu. Na vrlo dobrom su glasu s obzirom na to da je Hong Kong država s jednim od najvećim brojem visokih nebodera, na dobrom su glasu kao služba koja dobro gasi požare u neboderima, rekao je Jembrih.

Hoće li se i njima pojavit neko pitanje kako je moguće da se ovo dogodilo takvim vatrogascima, Jembrih odgovara:

"Naravno da će im se to pojaviti zbog toga što je internet pun čudotvornih sredstava za gašenje, uređaja i, ja bih rekao, sličnih nebuloza koje nisu do sad operativno isprobane. Uvijek se pojavi nekakva čudotvorna kugla koju bacite na požar i pogasi ili neka kemikalija koja sama pogasi no istina je da je još uvijek jedino efikasno gašenje požara kad naš vatrogasac iznutra se popne na kat koji gori i počne gasiti".