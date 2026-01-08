HNS potvrdio dva suparnika u pripremama za SP: 'Ovo su jake provjere, to mi je drago'

HNS je potvrdio da će Hrvatska u ožujku odigrati prijateljske susrete s Brazilom i Kolumbijom u Orlandu na Floridi. 26. ožujka, igrat ćemo protiv Kolumbije, a 31. ožujka protiv Brazila. Utakmice će se igrati u 1:30 i 2 po noći po našem vremenu.

Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26", a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska. "Drago mi je što smo za ožujak dogovorili ovako jake provjere jer ćemo tako dobiti najbolju sliku u kakvoj smo formi tri mjeseca prije Svjetskog prvenstva i na čemu ćemo najviše trebati raditi tijekom priprema za natjecanje", kazao je izbornik Dalić za HNS-ovu stranicu.

'Čekaju nas dva velika izazova'

"Pritom uvijek koristimo taj termin u ožujku na osnaživanju zajedništva i atmosfere u ekipi, pa je dobro što ćemo biti na jednom mjestu, osjetiti malo Ameriku i pritom igrati protiv suparnika s drugačijim stilom od uobičajenog europskog na koji smo navikli. O Brazilu ne moram puno ni govoriti, uvijek je to jedna od najjačih reprezentacija na svijetu koja ima samo jednu ambiciju - osvojiti naslov svjetskog prvaka. Kolumbija je također izvrsna momčad, u kvalifikacijama je bila i ispred Brazila, pa nas čekaju dva velika izazova na koja trebamo odgovoriti svojom kvalitetom koju apsolutno imamo", izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

"Znamo da izbornik Dalić uoči velikih natjecanja voli imati jake suparnike protiv kojih može osjetiti stanje naše momčadi, pa mi je drago što smo uspjeli organizirati dvije ovako sjajne utakmice u Orlandu. Brazil i Kolumbija svjetski su vrh, a sama činjenica da su Brazilci za protivnike odabrali Francusku i Hrvatsku pokazuje kakav status imamo u svjetskom nogometu. Bit će nam to prilika osjetiti okruženje i atmosferu u SAD-u, pa smo ovim utakmicama zadovoljili sve želje koje smo imali za okupljanje u ožujku", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

