FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U OŽUJKU /

HNS potvrdio dva suparnika u pripremama za SP: 'Ovo su jake provjere, to mi je drago'

HNS potvrdio dva suparnika u pripremama za SP: 'Ovo su jake provjere, to mi je drago'
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26"

8.1.2026.
16:34
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

HNS je potvrdio da će Hrvatska u ožujku odigrati prijateljske susrete s Brazilom i Kolumbijom u Orlandu na Floridi. 26. ožujka, igrat ćemo protiv Kolumbije, a 31. ožujka protiv Brazila. Utakmice će se igrati u 1:30 i 2 po noći po našem vremenu.

Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije "Put do 26", a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska. "Drago mi je što smo za ožujak dogovorili ovako jake provjere jer ćemo tako dobiti najbolju sliku u kakvoj smo formi tri mjeseca prije Svjetskog prvenstva i na čemu ćemo najviše trebati raditi tijekom priprema za natjecanje", kazao je izbornik Dalić za HNS-ovu stranicu

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentciji čitajte na portalu Net.hr.

'Čekaju nas dva velika izazova'

"Pritom uvijek koristimo taj termin u ožujku na osnaživanju zajedništva i atmosfere u ekipi, pa je dobro što ćemo biti na jednom mjestu, osjetiti malo Ameriku i pritom igrati protiv suparnika s drugačijim stilom od uobičajenog europskog na koji smo navikli. O Brazilu ne moram puno ni govoriti, uvijek je to jedna od najjačih reprezentacija na svijetu koja ima samo jednu ambiciju - osvojiti naslov svjetskog prvaka. Kolumbija je također izvrsna momčad, u kvalifikacijama je bila i ispred Brazila, pa nas čekaju dva velika izazova na koja trebamo odgovoriti svojom kvalitetom koju apsolutno imamo", izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

"Znamo da izbornik Dalić uoči velikih natjecanja voli imati jake suparnike protiv kojih može osjetiti stanje naše momčadi, pa mi je drago što smo uspjeli organizirati dvije ovako sjajne utakmice u Orlandu. Brazil i Kolumbija svjetski su vrh, a sama činjenica da su Brazilci za protivnike odabrali Francusku i Hrvatsku pokazuje kakav status imamo u svjetskom nogometu. Bit će nam to prilika osjetiti okruženje i atmosferu u SAD-u, pa smo ovim utakmicama zadovoljili sve želje koje smo imali za okupljanje u ožujku", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometaši Rijeke vratili su se treninzima nakon zimske stanke

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Brazilska Nogometna ReprezentacijaKolumbijska Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
U OŽUJKU /
HNS potvrdio dva suparnika u pripremama za SP: 'Ovo su jake provjere, to mi je drago'