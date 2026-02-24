Šuica odgovorila na kritike zbog sastanka s Trumpom: 'Bila sam u ulozi promatrača...'

Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica izjavila je u utorak da su kritike na njezinom sudjelovanja na prvom sastanku Trumpova Odbora za mir bile "puno buke nizašto".

"Mislim da je to bilo puno buke nizašto", rekla je Šuica odgovarajući na pitanje da komentira kritike koje su stizale iz pojedinih država članica zbog njezina odlaska na taj sastanak.

Njezinu nazočnost kritiziralo je nekoliko država članica, a francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot rekao je da tamo nije trebala biti jer nije imala mandat Vijeća Europske unije.

"Predstavljala sam Komisiju, odnosno predsjednicu Ursulu von der Leyen koja je dobila poziv od predsjednika Donalda Trumpa i ona je delegirala mene. Tamo sam bila u ulozi promatrača i imala sam priliku vidjeti o čemu se radi, o čemu se govori", rekla je Šuica, koja je u prošlom mandatu bila i potpredsjednica EK.

Dodala je da je imala važne susrete s brojnim ministrima iz mediteranske regije i Bliskog istoka s kojima inače surađuje kao povjerenica za Mediteran.

'EU je najveći donator'

Istaknula je da je u ponedjeljak sudjelovala na sastanku ministara vanjskih poslova država članica na kojem je većina podržala njezinu nazočnost na sastanku Odbora za mir.

Ponovila je da je Odboru bila u ulozi promatrača jer Komisija ne želi biti njegov član pošto neke odredbe povelje toga odbora poput one da američki predsjednik Donald Trump bude njegov doživotni predsjednik, nisu prihvatljive i nisu u skladu s europskim vrijednostima.

Trump je isprva predložio Odbor za mir kao dio svoga plana za obnovu Gaze. Kasnije je proširio njegov mandat na izgradnju mira u svim područjima pogođenima sukobima ili u riziku od njih.

Šuica kaže da je EU najveći donator pomoći Palestincima i da je u protekla tri desetljeća ondje uložila 30 milijardi eura te nastavlja pomagati i podržavati dvodržavno rješenje.

