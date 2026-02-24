Statistica iz serije 'Uvod u anatomiju' teško optužila preminulu zvijezdu i pokrenula lavinu

Nakon što je glumac Eric Dane umro, bivša statistica iz serije "Uvod u anatomiju", Laura Ann Tull, iznijela je ozbiljne optužbe na njegov račun. Na društvenoj mreži Threads, Tull je, komentirajući objavu časopisa Variety o Daneovoj smrti, nazvala glumca „zlostavljačem i kretenom“.

Njezini su komentari izazvali lavinu reakcija, a brojni su korisnici zatražili dokaze za takve tvrdnje. Tull je odgovorila da ju je Dane zlostavljao dok je tri godine radila kao statistica na setu serije. „Bio je kukavica koji me zlostavljao. Maltretirao me. Izrugivao mi se“, napisala je. „Upravo je preminuo. Samo bih voljela da se ispričao i priznao što je učinio.“

Foto: Laura Ann Tull/ Screenshot Threads

Zato je otpušten?

Tull je također ustvrdila da je upravo ona razlog njegova odlaska iz serije, napisavši: „Ja sam razlog zbog kojeg je dobio otkaz.“ Te tvrdnje podsjećaju na izjave koje je iznijela još 2018. u eseju na platformi Medium, u kojem je opisivala svoja iskustva rada kao statistica u Hollywoodu. Tada je navela da tijekom tri godine rada na seriji nikada nije izravno razgovarala s Daneom, ali da ga je čula kako govori o njoj.

Sam glumac ranije je izjavio da je njegov izlazak iz serije bio posljedica budžetskih i kreativnih odluka, s obzirom na to da su dugogodišnji članovi postave postali preskupi za mrežu. Također je napomenuo da njegove poteškoće s lijekovima na recept nisu bile povezane s odlaskom iz serije. Iako su optužbe Laure Ann Tull ozbiljne, važno je istaknuti da ne postoje neovisni dokazi koji bi potvrdili njezine tvrdnje o Daneovu ponašanju ili njezinu utjecaju na njegovu karijeru.

Bolovao od teške bolesti

Dane, poznat po ulozi dr. Marka Sloana, zvanog „McSteamy“, kasnije je glumio i u HBO-ovoj seriji Euphoria. Preminuo je 19. veljače u 53. godini života, gotovo godinu dana nakon što je objavio da mu je dijagnosticirana ALS, progresivna neurodegenerativna bolest. U mjesecima prije smrti javno je govorio o bolesti i zalagao se za podizanje svijesti o ALS-u. Preminuo je, kako je navedeno, „nakon hrabre borbe s ALS-om, okružen svojom obitelji punom ljubavi“.