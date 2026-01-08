UOČI EP-A /

Hrvatska igra spektakularnu utakmicu protiv giganta na koju svi žele ići

Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u četvrtak na glavnom programu RTL-a u 19.55, a utakmica Hrvatska - Njemačka na rasporedu je od 20.30. Sve možete gledati i na platformi VOYO. Tekstualni prijenos spektakla je na portalu Net.hr