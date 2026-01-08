Hrvatska igra spektakularnu utakmicu protiv giganta na koju svi žele ići

IDEMOOO /
EP 2026: Evo kad igra Hrvatska! Donosimo kompletan raspored i satnicu svih utakmica
Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u četvrtak na glavnom programu RTL-a u 19.55, a utakmica Hrvatska - Njemačka na rasporedu je od 20.30. Sve možete gledati i na platformi VOYO. Tekstualni prijenos spektakla je na portalu Net.hr
Hrvatska rukometna reprezentacija igra svoju drugu pripremnu utakmicu za Europsko prvenstvo u Malmou u Švedskoj. Suparnik izabranicima Dagura Sigurdssona u Areni Zagreb je jaka Njemačka. Emisija "Vrijeme je za rukomet" počinje u 19.55, a utakmica u 20.30. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.
POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni