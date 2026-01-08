FREEMAIL
UOČI EP-A /

Hrvatska igra spektakularnu utakmicu protiv giganta na koju svi žele ići

Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u četvrtak na glavnom programu RTL-a u 19.55, a utakmica Hrvatska - Njemačka na rasporedu je od 20.30. Sve možete gledati i na platformi VOYO. Tekstualni prijenos spektakla je na portalu Net.hr

8.1.2026.
16:32
Silvijo Maksan
Slavko Midzor/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija igra svoju drugu pripremnu utakmicu za Europsko prvenstvo u Malmou u Švedskoj. Suparnik izabranicima Dagura Sigurdssona u Areni Zagreb je jaka Njemačka. Emisija "Vrijeme je za rukomet" počinje u 19.55, a utakmica u 20.30. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. 

Druga pripremna utakmica Hrvatske za EP
8.siječnja 2025.
20.30
0
Hrvatska
 
:
0
Njemačka
 

Sastavi Hrvatska - Njemačka

  • HRVATSKA: Kuzmanović – Mandić, Šoštarić – Načinović – Srna, Cindrić, I. Martinović
  • Klupa: Mandić (Slavić); Jelinić, Glavaš, Šimić, Šušnja (Raužan), Mamić (Ivanković), Lučin, Pavlović (Ćeško), Maraš (Klarica, P. Martinović).
  • Izbornik Dagur Sigudsson.
     
  • NJEMAČKA: Wolff – Dahmke, Zerbe – Golla – Koster, Knoor, Uscins.
  • Klupa: Spath; Lichtlein, Grgić, Kiesler, Langhoff, Schluroff, Mertens, Kolbacher, Haseler, Semper.
  • Izbornik Alfred Gislasson.

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaDagur SigurdssonNjemačkaRukomet 2026
