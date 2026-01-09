Hrvatska ima problema uoči EP-a, ali vesele (ne)očekivane dvije stvari
Poraz Hrvatske od Njemačke otvorio je važna pitanja za Dagura Sigurdssona, ovo je pet ključnih stvari na kojima mora raditi
Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u petak u zagrebačkoj Areni od Njemačke 32:29 u predzadnjoj pripremnoj utakmici za odlazak na Europsko prvenstvo. Susret svjetskih i olimpijskih doprvaka pred gotovo 15.000 gledatelja u Areni protekao je u izjednačenoj igri tijekom gotovo svih 60 minuta, a niti jedna momčad nije stekla veću prednost od tri gola.
Europsko rukometno prvenstvo počinje 15. siječnja i prenosi ga RTL televizija i platforma VOYO.
Nijemci su se na kraju pokazali čvršćima i organiziranijima i iskoristili su slabosti Hrvatske te zasluženo slavili, a ovo je pet najvažnijih stvari koje smo naučili iz poraza u Areni:
Hrvatska nije spremna za najvišu razinu
Hrvatski rukometaši su se dobro držali u većini oba poluvremena i bili su ravnopravan protivnik, na na kraju prvog, a i drugog, djela, dogodio se veliki pad tijekom kojega je obrana bila propusna, a napad neučinkovit pa su Nijemci baš tada došli do ključne prednosti. Posebno je kobno to bilo u drugom djelu kada je Njemačka u završnici, ključnom dijelu utakmice, napravila seriju 6-2 i stigla do pobjede. Očito je da se Hrvatska još traži, da su noge teške, no ako se to ne popravi do Eura, loše nam se piše.
Slaba tranzicija nazad
Sporost Hrvatske najbolje se vidjela u jako važnom elementu - vraćanju u obranu. Nijemci su s brzim centrima, kontrama i općenito brzom tranzicijom u napad kažnjavali sve mane Hrvatske i stizali do laganih golova. Izbornik Sigurdsson je toga svjestan i nakon utakmice je upravo to istaknuo kao stvar kojom je najnezadovoljniji.
Slavić zaslužio EP
Igrač koji nije podbacio u hrvatskoj reprezentaciji bio je 33-godišnji vratar Dino Slavić, koji je u Areni potvrdio da je u odličnoj formi i da se zaslužuje naći na popisu za Europsko prvenstvo. Slavić je u igru ušao sredinom drugog poluvremena i s nekoliko vezanih obrana dao impuls Hrvatskoj koja je odmah proigrala i u napadu. Slavić, golman drugačijeg stila od Kuzmanovića i Mandića, se nametnuo Daguru Sigurdssonu i sada je pred izbornikom velika odluka hoće li ga voditi kao trećeg golmana na europsku smotru.
Rupa na crti
Utakmica s njemačkom pokazala je i da Hrvatskoj jako nedostaje Marin Šipić, junak prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva, koji je ozlijeđen i gotovo sigurno neće zaigrati na Euru. Njegova sposobnost da se izbori za poziciju na crti, zadrži loptu i otvori prostor vanjskim igračima nam je jako nedostajala i Nijemci su lagano čitali naše napade. Njegov izostanak jako se primijetio i u obrani Sigurdsson će morati pronaći način kako kompenzirati njegov izostanak.
Upitnik oko Raužana
Pozicija pivota je bolna točka ove hrvatske reprezentacije, a igrač koji se spominje kao moguće rješenje na toj poziciji je Zlatko Raužan, 23-godišnji pivot koji igra za Sesvete. Raužan je zaigrao protiv Nijemaca i nije podbacio, ali pitanje je, iako se radi o velikom talentu, hoće li ga Sigurdsson 'baciti u vatru i povesti na EP. Pitanje je i je li Zlatko spreman u ovom trenutku za tako važan zadatak na osjetljivoj poziciji na velikom natjecanju.
