Hrvatska ima problema uoči EP-a, ali vesele (ne)očekivane dvije stvari

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u petak u zagrebačkoj Areni od Njemačke 32:29 u predzadnjoj pripremnoj utakmici za odlazak na Europsko prvenstvo. Susret svjetskih i olimpijskih doprvaka pred gotovo 15.000 gledatelja u Areni protekao je u izjednačenoj igri tijekom gotovo svih 60 minuta, a niti jedna momčad nije stekla veću prednost od tri gola.

Europsko rukometno prvenstvo počinje 15. siječnja i prenosi ga RTL televizija i platforma VOYO.

Nijemci su se na kraju pokazali čvršćima i organiziranijima i iskoristili su slabosti Hrvatske te zasluženo slavili, a ovo je pet najvažnijih stvari koje smo naučili iz poraza u Areni:

Hrvatska nije spremna za najvišu razinu

Hrvatski rukometaši su se dobro držali u većini oba poluvremena i bili su ravnopravan protivnik, na na kraju prvog, a i drugog, djela, dogodio se veliki pad tijekom kojega je obrana bila propusna, a napad neučinkovit pa su Nijemci baš tada došli do ključne prednosti. Posebno je kobno to bilo u drugom djelu kada je Njemačka u završnici, ključnom dijelu utakmice, napravila seriju 6-2 i stigla do pobjede. Očito je da se Hrvatska još traži, da su noge teške, no ako se to ne popravi do Eura, loše nam se piše.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Slaba tranzicija nazad

Sporost Hrvatske najbolje se vidjela u jako važnom elementu - vraćanju u obranu. Nijemci su s brzim centrima, kontrama i općenito brzom tranzicijom u napad kažnjavali sve mane Hrvatske i stizali do laganih golova. Izbornik Sigurdsson je toga svjestan i nakon utakmice je upravo to istaknuo kao stvar kojom je najnezadovoljniji.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Slavić zaslužio EP

Igrač koji nije podbacio u hrvatskoj reprezentaciji bio je 33-godišnji vratar Dino Slavić, koji je u Areni potvrdio da je u odličnoj formi i da se zaslužuje naći na popisu za Europsko prvenstvo. Slavić je u igru ušao sredinom drugog poluvremena i s nekoliko vezanih obrana dao impuls Hrvatskoj koja je odmah proigrala i u napadu. Slavić, golman drugačijeg stila od Kuzmanovića i Mandića, se nametnuo Daguru Sigurdssonu i sada je pred izbornikom velika odluka hoće li ga voditi kao trećeg golmana na europsku smotru.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Rupa na crti

Utakmica s njemačkom pokazala je i da Hrvatskoj jako nedostaje Marin Šipić, junak prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva, koji je ozlijeđen i gotovo sigurno neće zaigrati na Euru. Njegova sposobnost da se izbori za poziciju na crti, zadrži loptu i otvori prostor vanjskim igračima nam je jako nedostajala i Nijemci su lagano čitali naše napade. Njegov izostanak jako se primijetio i u obrani Sigurdsson će morati pronaći način kako kompenzirati njegov izostanak.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Europsko rukometno prvenstvo počinje 15. siječnja i prenosi ga RTL televizija i platforma VOYO.

Upitnik oko Raužana

Pozicija pivota je bolna točka ove hrvatske reprezentacije, a igrač koji se spominje kao moguće rješenje na toj poziciji je Zlatko Raužan, 23-godišnji pivot koji igra za Sesvete. Raužan je zaigrao protiv Nijemaca i nije podbacio, ali pitanje je, iako se radi o velikom talentu, hoće li ga Sigurdsson 'baciti u vatru i povesti na EP. Pitanje je i je li Zlatko spreman u ovom trenutku za tako važan zadatak na osjetljivoj poziciji na velikom natjecanju.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Vori i Šola briljirali u javljanju kod Mojmire: 'Previše analize dovodi do paralize'