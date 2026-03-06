Moderatori Game Changer konferencije dobro su poznati tamošnjoj javnosti: Evo koga očekivati

Ostalo je nešto manje od dva tjedna do premijerne Game Changer konferencije u Švicarskoj, a na dvije pozornice u Zürichu, 13. ožujka, izmijenit će se i dva švicarskoj javnosti dobro poznata moderatora.

Uz brojne relevantne paneliste, koji će govoriti o dugovječnosti, biohackingu, MedTechu, biotehnologiji i znanostima o životu, digitalnom zdravlju i transformaciji, financiranju zdravstvene skrbi i mnogim drugim temama, tim Game Changera pomno je birao i moderatore kako bi sve bilo savršeno usklađeno.

Jednog od njih predstavili smo vam u Game Changer rubrici kroz njegov intervju za tamošnji magazin Faces, u kojem je govorio o nadolazećoj konferenciji i svojim očekivanjima od ove jednodnevne konferencije. Riječ je o Alexanderu Füreru, AI strategu i kreativnom tehnologu s više od 20 godina iskustva na sjecištu tehnologije, kreativnosti i poslovanja. Alexander je voditelj kreativne agencije TKF i GenAI studija AIPIX.CH sa sjedištem u Zürichu, te suosnivač platforme za Metaverse VR-All-Art. Osim toga, predaje o AI-u i kreativnosti na Sveučilištu primijenjenih znanosti u St. Gallenu.

Foto: Game Changer

Sada je došao red da vam predstavimo i njegovog kolegu, Tobiasa Stalmanna - poduzetnika i kreatora popularnog podcasta BeWELL, prostora posvećenog istraživanju kako osnivači, investitori i inovatori grade održiv uspjeh u svijetu pokretanom umjetnom inteligencijom.

Foto: Game Changer

Kroz BeWELL, Tobias vodi dubinske razgovore s izvanrednim poduzetnicima, zdravstvenim inovatorima i graditeljima ekosustava koji oblikuju budućnost poslovanja, tehnologije i ljudske izvedbe. Njegov rad fokusira se na jedno ključno pitanje: kako inovacija može podići, a ne zamijeniti, ljudsko iskustvo.

Poznat po svom smirenom i promišljenom stilu moderiranja te sposobnosti da otključa autentičan dijalog, Tobias povezuje poduzetništvo, dobrobit, liderstvo i tehnološku transformaciju. Njegovi razgovori nadilaze poslovni uspjeh, obrađujući otpornost, mentalne sposobnosti, dugovječnost i evolucijsku ulogu čovjeka u eri brze tehnološke promjene.

Na Game Changer Switzerland, Tobias će voditi razgovore na glavnoj pozornici - povezujući vizionarske govornike i publiku kroz dijalog koji pretvara stručnost u uvid i ideje u zajedničko iskustvo. Jer utjecajni događaji ne grade se samo na inovaciji. Oni se oblikuju značajnim razgovorima.

