Dagur Sigurdsson ispunio davno obećanje: Arena Zagreb svjedočila epskom prizoru

Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, ispunio je svoje obećanje. Pjevao je najpopularniji Islanđanin hrvatsku himnu Lijepu našu prije početka pripremne utakmice Hrvatske za EP protiv Njemačke. Svi su stavili ruku na srce i zapjevali, uključujući i našeg izbornika Sigurdssona, koji je ispunio svoje obećanje.

Naime, još u ožujku 2024. godine, prilikom utakmice Hrvatske i Austrije u kvalifikacijama za Olimpijske igre, Islanđanin je izjavio:

"Želim biti dio momčadi, dio kulture i mislim da je lijepo, kada se intonira himna, pjevati zajedno s ostalima i tako ući u utakmicu s pravim raspoloženjem. To sam radio kao igrač, a sada to činim i kao trener. Pokušavam naučiti riječi himne i imam još dvije utakmice da to usavršim", kazao je najpopularniji Islanđaninu Hrvatskoj.

Sigurdsson je zaista naučio himnu i više puta je stavio ruku na srce, pjevajući s hrvatskim rukometašima i navijačima. Potpuno se uklopio, a to je potvrdio i na dočeku nakon osvajanja svjetskog srebra, kada je s ponosom zapjevao na hrvatskom. Arena Zagreb u četvrtak navečer tako je svjedočila epskom prizoru.

Hrvatska muška rukometna reprezentacija doživjela je poraz u prijateljskom susretu protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni, rezultatom 29-32 (14-17). Najbolji strijelci za Hrvatsku bili su Mario Šoštarić i Ivan Martinović, koji su postigli po šest golova, dok je Tin Lučin dodao pet. S druge strane, Njemačku su predvodili sjajni šuter Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins, koji su svi postigli po pet golova.

