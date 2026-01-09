FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JESTE PRIMIJETILI? /

Dagur Sigurdsson ispunio davno obećanje: Arena Zagreb svjedočila epskom prizoru

Sigurdsson oduševio u četvrtak u Areni Zagreb

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
9.1.2026.
7:16
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, ispunio je svoje obećanje. Pjevao je najpopularniji Islanđanin hrvatsku himnu Lijepu našu prije početka pripremne utakmice Hrvatske za EP protiv Njemačke. Svi su stavili ruku na srce i zapjevali, uključujući i našeg izbornika Sigurdssona, koji je ispunio svoje obećanje.

Naime, još u ožujku 2024. godine, prilikom utakmice Hrvatske i Austrije u kvalifikacijama za Olimpijske igre, Islanđanin je izjavio:

"Želim biti dio momčadi, dio kulture i mislim da je lijepo, kada se intonira himna, pjevati zajedno s ostalima i tako ući u utakmicu s pravim raspoloženjem. To sam radio kao igrač, a sada to činim i kao trener. Pokušavam naučiti riječi himne i imam još dvije utakmice da to usavršim", kazao je najpopularniji Islanđaninu Hrvatskoj. 

Sigurdsson je zaista naučio himnu i više puta je stavio ruku na srce, pjevajući s hrvatskim rukometašima i navijačima. Potpuno se uklopio, a to je potvrdio i na dočeku nakon osvajanja svjetskog srebra, kada je s ponosom zapjevao na hrvatskom. Arena Zagreb u četvrtak navečer tako je svjedočila epskom prizoru. 

Hrvatska muška rukometna reprezentacija doživjela je poraz u prijateljskom susretu protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni, rezultatom 29-32 (14-17). Najbolji strijelci za Hrvatsku bili su Mario Šoštarić i Ivan Martinović, koji su postigli po šest golova, dok je Tin Lučin dodao pet. S druge strane, Njemačku su predvodili sjajni šuter Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins, koji su svi postigli po pet golova.

POGLEDAJTE VIDEO: Nijemci lete Arenom: Uzvratili su nam sa spektakularnim cepelinom.

Dagur SigurdssonEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JESTE PRIMIJETILI? /
Dagur Sigurdsson ispunio davno obećanje: Arena Zagreb svjedočila epskom prizoru