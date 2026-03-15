TAJNA NJENE SMIRENOSTI?

Nicole Kidman ima neobičan ritual, ovako započinje dan prije dodjele Oscara: 'To me prizemljuje'

Nicole Kidman ima neobičan ritual, ovako započinje dan prije dodjele Oscara: 'To me prizemljuje'
Foto: John Salangsang/Shutterstock Editorial/Profimedia

I dok mnoge holivudske face spavaju ili odrađuju posljednje tretmane ljepote uoči večeri dodjele Oscara, holivudska zvijezda Nicole Kidman ima nešto drugačije planove

15.3.2026.
16:23
John Salangsang/Shutterstock Editorial/Profimedia
Tijekom bogate karijere holivudska glumica Nicole Kidman dobila je čak pet nominacija za Oscara, a 2003. godine osvojila je zlatni kipić za ulogu u filmu "The Hours". Ove će godine na dodjeli Oscara imati ulogu prezenterice te će uručiti jednu od nagrada, a pripreme za veliku večer započet će isto kao i svih ovih godina dosad.

Foto: AMPAS/Zuma Press/Profimedia

Popularna je glumica otkrila da pripreme za veliku večer započinje na pomalo neočekivan način: odlaskom u crkvu.

Kako kaže, to joj pomaže da ostane smirena i prizemljena prije "šušura" jedne od najglamuroznijih večeri u Hollywoodu.

"Znam da zvuči ludo, ali ujutro idem u crkvu", rekla je u subotu navečer na večeri koju su Chanel i Charles Finch organizirali u Polo Loungeu hotela Beverly Hills. "Uspjet ćemo to ugurati u raspored. To me jednostavno prizemljuje. To je ono što inače radim nedjeljom."

Foto: MARK RALSTON/AFP/Profimedia

Iako su njezine kćeri Sunday i Faith bile uz nju na Chanelovoj večeri, neće joj se pridružiti na samoj dodjeli ni na kasnijim zabavama.

"Ne, ipak je nedjelja navečer", rekla je holivudska zvijezda objasnivši: "Na proljetnim su praznicima, ali svi ćemo se lijepo ušuškati, otići kući, okupati se i na spavanje."

Ipak, čini se da je kasnije malo promijenila planove za ostatak večeri: "Zapravo, možda ipak odem na neku zabavu... Trebala bih malo izaći", dodala je glumica koja se prije par mjeseci rastala od glazbenika Keitha Urbana s kojim je provela posljednjih 19 godina.

HollywoodNicole KidmanOscar
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
