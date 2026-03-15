Nicole Kidman ima neobičan ritual, ovako započinje dan prije dodjele Oscara: 'To me prizemljuje'
I dok mnoge holivudske face spavaju ili odrađuju posljednje tretmane ljepote uoči večeri dodjele Oscara, holivudska zvijezda Nicole Kidman ima nešto drugačije planove
Tijekom bogate karijere holivudska glumica Nicole Kidman dobila je čak pet nominacija za Oscara, a 2003. godine osvojila je zlatni kipić za ulogu u filmu "The Hours". Ove će godine na dodjeli Oscara imati ulogu prezenterice te će uručiti jednu od nagrada, a pripreme za veliku večer započet će isto kao i svih ovih godina dosad.
Popularna je glumica otkrila da pripreme za veliku večer započinje na pomalo neočekivan način: odlaskom u crkvu.
Kako kaže, to joj pomaže da ostane smirena i prizemljena prije "šušura" jedne od najglamuroznijih večeri u Hollywoodu.
"Znam da zvuči ludo, ali ujutro idem u crkvu", rekla je u subotu navečer na večeri koju su Chanel i Charles Finch organizirali u Polo Loungeu hotela Beverly Hills. "Uspjet ćemo to ugurati u raspored. To me jednostavno prizemljuje. To je ono što inače radim nedjeljom."
Iako su njezine kćeri Sunday i Faith bile uz nju na Chanelovoj večeri, neće joj se pridružiti na samoj dodjeli ni na kasnijim zabavama.
"Ne, ipak je nedjelja navečer", rekla je holivudska zvijezda objasnivši: "Na proljetnim su praznicima, ali svi ćemo se lijepo ušuškati, otići kući, okupati se i na spavanje."
Ipak, čini se da je kasnije malo promijenila planove za ostatak večeri: "Zapravo, možda ipak odem na neku zabavu... Trebala bih malo izaći", dodala je glumica koja se prije par mjeseci rastala od glazbenika Keitha Urbana s kojim je provela posljednjih 19 godina.
