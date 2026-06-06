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ČUDO OD DJETETA /

Senzacija protiv senzacije: Andrejeva u finalu pomela najveće iznenađenje turnira

Senzacija protiv senzacije: Andrejeva u finalu pomela najveće iznenađenje turnira
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Foto: BURAK AKBULUT/AFP/Profimedia

Devetnaestogodišnjoj Andrejevoj ovo je prvi grand-slam naslov

6.6.2026.
17:11
Hina
BURAK AKBULUT/AFP/Profimedia
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Ruska tenisačica Mira Andrejeva osvojila je grand-slam turnir Roland Garros svladavši u finalu u Parizu senzaciju iz Poljske, Maju Chwalinsku, s 6-3, 6-2. 

Devetnaestogodišnjoj Andrejevoj ovo je prvi grand-slam naslov, dok je 24-godišnja Chwalinska po prvi puta igrala jedno finale u najjačoj konkurenciji. 

Obje tenisačice su iznenadile teniski svijet plasmanom u finale, pa je nervoza na početku bila očekivana, te su u prva četiri gema viđena četiri breaka. Poljakinja je prva obranila svoj servis, povela s 3-2, a onda izgubila čak devet gemova zaredom od raspoložena Ruskinje. Chwalinska, 114. na svijetu, koja je prva kvalifikantica koja je igrala finale Roland Garrosa, kod 0-5 se malo probudila i dobila dva gema zaredom, da bi Andrejeva u devetom gemu završila finale za sat i 23 minute igre. Osma igračica svijeta Andrejeva je rođena u Kranojarsku, odrasla u Moskvi, a sada prebivalište ima u Cannesu, te je dosad osvojila pet turnira, od čega dva iz serije WTA 1000. Ova pobjeda kruni uspon ove tinejdžerske čudo od djeteta koja je osvojila svoj prvi WTA meč s 15 godina.Nakon što je prošle godine osvojila WTA 1000 turnire u Dubaiju i Indian Wellsu, svom rekordu dodaje i prvi Grand Slam naslov u svom prvom finalu.S 19 godina i 39 dana,Mira je postala  najmlađa igračica koja je pobijedila u Parizu od Monice Seles, koja je imala 16 i pol godina kada je osvojila prvi od svoja tri uzastopna naslova 1990. godine.

Chwalinska je odigrala turnir iz snova jer je dotad većinom igrala na challengerima, da bi u Parizu prošla kvalifikacije i onda redom izbacivala Zheng, Mertens, Sakkari, Parry, Kalinskaju i Šnajder. Mladoj Poljakinji će ovaj nevjerojatan uspjeh donijeti 21. mjesto na WTA ljestvici u ponedjeljak. 

Roland Garros
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