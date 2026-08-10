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EMOTIVNA PORUKA /

Nina Badrić raznježila objavom s posebnom osobom: 'Ovi dani su za mene blagoslov'

Nina Badrić raznježila objavom s posebnom osobom: 'Ovi dani su za mene blagoslov'
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pjevačica je uzela kratak predah od radnog ljeta te uživa na Hvaru

10.8.2026.
20:25
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Nina Badrić (54) poznata je po tome što s publikom često dijeli trenutke iz privatnog života, a posljednjom objavom posebno je ganula svoje pratitelje. Pjevačica je podijelila fotografije s najvažnijom ženom u svom životu, majkom Milom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nina Badrić (@badrich)

Dani za pamćenje

"Dan koji se pamti je naša pjesma a ovi dani su za mene blagoslov. Mama", napisala je pjevačica uz fotografije na kojima pozira u zagrljaju s majkom. Na jednoj od njih majka Mila ljubi Ninu u obraz, a prizor je izazvao brojne emotivne reakcije pratitelja. Hvar je lokacija objave, otok koji Nina naziva svojim drugim domom, a upravo s te svoje oaze mira rado dijeli trenutke s pratiteljima. Komentari ispod objave bili su puni lijepih riječi, pri čemu su se mnogi složili s porukom jednog pratitelja: "Jedna je mama!".

Kratak predah od radnog ljeta

Odmor na Hvaru za Ninu je kratak predah od iznimno radne godine. Nakon što je u veljači objavila novi album "Moji ljudi", ljeto provodi radno na turneji. Gust raspored koncerata vodit će je diljem regije, kada će tijekom kolovoza održati tri koncerta.

Tijekom odmora na Hvaru, pjevačica je objavila i nekoliko fotografija u kupaćem kostimu, koje su izazvale brojne pozitivne komentare na račun njezina izgleda u 54. godini. Poznato je da Badrić promovira prirodnu ljepotu, a njezino samopouzdanje pokazuje da se na svom omiljenom otoku osjeća odlično.

Nina BadrićMajkaObitelj
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