FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRIJEME ZA BAD(R)IĆ /

Nina Badrić oduševila serijom fotografija: Jednodijelni kupaći stoji joj kao saliven

Nina Badrić oduševila serijom fotografija: Jednodijelni kupaći stoji joj kao saliven
×
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

S gotovo pola milijuna pratitelja na Instagramu podijelila je seriju fotografija

6.8.2026.
22:47
Hot.hr
Mia Slafhauzer/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska pjevačka diva Nina Badrić (54) iskoristila je prve dane kolovoza za bijeg na svoju omiljenu ljetnu adresu, otok Hvar, koji u objavama često naziva svojim "drugim domom". U jeku turističke sezone, dok Hvar vrvi posjetiteljima, pjevačica je pronašla mir u skrivenoj uvali Zečevo. S gotovo pola milijuna pratitelja na Instagramu podijelila je seriju fotografija na kojima je u crnom jednodIjelnom kupaćem kostimu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nina Badrić (@badrich)

Idila uoči radnog ostatka ljeta

Na fotografijama je vidimo kako se opušta na brodu u kupaćem kostimu, uživajući u suncu i pogledu na kristalno čisto more. U nizu prizora našli su se i kadrovi slikovite hvarske luke u suton, njezin preslatki bijeli pas koji pozira uz more, zdjela svježih smokava i grožđa te čak i kutija popularnih škotskih keksa, detalj koji je nasmijao njezine pratitelje.

Komentari podrške stizali su sa svih strana, a među prvima su se javile njezine kolegice i prijateljice poput Jelene Rozge, koja joj je kratko poručila: "Alo mala moja", te Suzy Josipović i Nede Parmać koje su ostavile emotikone srca.

Zatišje pred glazbenu buru

Iako se čini da su joj dani ispunjeni isključivo odmorom, ovaj predah na Hvaru zapravo je kratka pauza uoči iznimno aktivnog profesionalnog razdoblja. Naime, Ninu već 20. kolovoza očekuje nastup na jednoj od najljepših pozornica na Jadranu, šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila.

Taj je koncert samo uvertira u ono što njezina publika s najvećim nestrpljenjem iščekuje - izlazak novog studijskog albuma. Nakon dugih 15 godina pauze, pjevačica će u 2026. godini objaviti album simboličnog naziva "Moji ljudi", što predstavlja jedan od najiščekivanijih glazbenih povrataka u regiji. Uz to, za veljaču i svibanj iduće godine već je [zakazala i ekskluzivne unplugged koncerte u beogradskom Sava Centru.

Objavom s Hvara Nina Badrić nije samo pokazala kako izgleda njezin idealan ljetni dan, već je i suptilno poručila da je pred njom i njezinim obožavateljima uzbudljivo razdoblje.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike