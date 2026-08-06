Nina Badrić oduševila serijom fotografija: Jednodijelni kupaći stoji joj kao saliven

Hrvatska pjevačka diva Nina Badrić (54) iskoristila je prve dane kolovoza za bijeg na svoju omiljenu ljetnu adresu, otok Hvar, koji u objavama često naziva svojim "drugim domom". U jeku turističke sezone, dok Hvar vrvi posjetiteljima, pjevačica je pronašla mir u skrivenoj uvali Zečevo. S gotovo pola milijuna pratitelja na Instagramu podijelila je seriju fotografija na kojima je u crnom jednodIjelnom kupaćem kostimu.

Idila uoči radnog ostatka ljeta

Na fotografijama je vidimo kako se opušta na brodu u kupaćem kostimu, uživajući u suncu i pogledu na kristalno čisto more. U nizu prizora našli su se i kadrovi slikovite hvarske luke u suton, njezin preslatki bijeli pas koji pozira uz more, zdjela svježih smokava i grožđa te čak i kutija popularnih škotskih keksa, detalj koji je nasmijao njezine pratitelje.

Komentari podrške stizali su sa svih strana, a među prvima su se javile njezine kolegice i prijateljice poput Jelene Rozge, koja joj je kratko poručila: "Alo mala moja", te Suzy Josipović i Nede Parmać koje su ostavile emotikone srca.

Zatišje pred glazbenu buru

Iako se čini da su joj dani ispunjeni isključivo odmorom, ovaj predah na Hvaru zapravo je kratka pauza uoči iznimno aktivnog profesionalnog razdoblja. Naime, Ninu već 20. kolovoza očekuje nastup na jednoj od najljepših pozornica na Jadranu, šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila.

Taj je koncert samo uvertira u ono što njezina publika s najvećim nestrpljenjem iščekuje - izlazak novog studijskog albuma. Nakon dugih 15 godina pauze, pjevačica će u 2026. godini objaviti album simboličnog naziva "Moji ljudi", što predstavlja jedan od najiščekivanijih glazbenih povrataka u regiji. Uz to, za veljaču i svibanj iduće godine već je [zakazala i ekskluzivne unplugged koncerte u beogradskom Sava Centru.

Objavom s Hvara Nina Badrić nije samo pokazala kako izgleda njezin idealan ljetni dan, već je i suptilno poručila da je pred njom i njezinim obožavateljima uzbudljivo razdoblje.